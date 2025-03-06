Для российских блогеров открыли приём заявок на программу «Медиакампус»

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»
Предварительный приём заявок на образовательную программу «Медиакампус» открыл проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Образовательный трек «Медиакампус» поможет участникам узнать законы медиапространства и овладеть ключевыми инструментами контент-креатора. Шанс есть у каждого, независимо от возраста и места жительства. А чтобы подготовка к старту трека была еще эффективнее, для участников устроят тридцатидневный онлайн-марафон – настоящий вызов для тех, кто мечтает заявить о себе и превратить творчество в профессию», — цитируются в сообщении слова первого заместителя гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадия Гурьянова.Участников трека «Медиакампус» научат контент-стратегии и построению личного бренда, продвижению контента, основным принципам взаимодействия с аудиторией и пр. Заявки на участие принимаются до 31 марта по ссылке.
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