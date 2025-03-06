Для российских блогеров открыли приём заявок на программу «Медиакампус»

8 Марта — праздник весны, красоты и женского очарования. В этот день хочется выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам: мамам, бабушкам, сёстрам, подругам, коллегам и, конечно, любимым. Но как сделать поздравление по-настоящему тёплым и запоминающимся? «Радио 1» расскажет про лучшие варианты поздравлений — короткие и длинные, для родных и любимых, в стихах и прозе.