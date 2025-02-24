В Роскомнадзоре сделали памятку по регистрации популярного блога на юрлицо

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Блоги, паблики и интернет-каналы, аудитория которых насчитывает более 10 тысяч человек, должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре. Это касается ресурсов, открытых как физическими, так и юридическими лицами. Памятку о то, как зарегистрировать блог на юрлицо, подготовили в ведомстве.
Заявка на регистрацию подаётся в онлайн-режиме — через портал «Госуслуги». При этом зарегистрировать паблик можно как через учётную запись физического лица, так и юридического. Однако специалисты советуют регистрировать ресурсы компаний именно на юрлицо, чтобы при увольнении сотрудника не потерять свой канал или страницу.
Подать заявку от юрлица руководитель организации самостоятельно или выбрать для этого сотрудника и оформить на него соответствующую доверенность.
Подробности — ниже, в карточках памятки.
Фото: пресс-служба Роскомнадзора
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Подать заявку от юрлица руководитель организации самостоятельно или выбрать для этого сотрудника и оформить на него соответствующую доверенность.
Подробности — ниже, в карточках памятки.
Фото: пресс-служба Роскомнадзора
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Лев Каштанов