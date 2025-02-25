Жителей Подмосковья пригласили стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»
Всероссийский образовательный проект для блогеров «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в преддверии пятого сезона открывает конкурсный набор креативных авторов контента, которые станут амбассадорам проекта, сообщает пресс-служба «ТопБЛОГа».
К участию приглашаются авторы из всех российских регионов, включая Московскую область.
Подробная информация о «ТопБЛОГе» размещена на официальном сайте проекта.
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«Для того, чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ», нужно подать онлайн-заявку до 11 марта включительно», — отмечается в сообщении.Амбассадорами «ТопБЛОГа» могут стать одарённые авторы, создающие полезный контент. Условия отбора — возраст старше 18 лет и активный блог с не менее 5 тыс. подписчиков в одной из соцсетей, разрешённой на территории Российской Федерации.
Подробная информация о «ТопБЛОГе» размещена на официальном сайте проекта.
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Лев Каштанов