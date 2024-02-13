Для российских многодетных семей могут разрешить бесплатную парковку

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Многодетным семьям в России предлагают разрешить парковку на платных стоянках, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект должен быть внесён в Госдуму, как пишет издание, уже во вторник 13 февраля.
Документ предусматривает бесплатное размещение транспортных средств, управляемых членами многодетных семей, в зоне платных парковок. Один из авторов инициативы, лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что в ряде субъектов РФ такое право проживающим в них многодетным семьям уже предоставлено.
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации нужно, чтобы многодетной была каждая вторая семья, отметил Миронов.
Президент России Владимир Путин несколько недель назад подписал указ, который закрепляет единый федеральный статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья, где воспитывают трех и более детей. До этого в России действовал только региональный статус, из-за чего при переезде в другой регион каждая такая семья теряла его вместе со всеми полагающимися льготами и была вынуждена заново оформлять документы.
«Радио 1» ранее сообщало о том, что партия «Справедливая Россия - За правду» внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Он уже опубликован в электронной базе Госдумы.
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По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации нужно, чтобы многодетной была каждая вторая семья, отметил Миронов.
«Радио 1» ранее сообщало о том, что партия «Справедливая Россия - За правду» внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Он уже опубликован в электронной базе Госдумы.
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Артем Путинцев