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Для российских многодетных семей могут разрешить бесплатную парковку

«Известия»: Многодетным семьям предлагают дать право парковаться бесплатно
13 февраля 2024, 02:07
Фото: iStock/Anastasiia_Yanishevska

Фото: iStock/Anastasiia_Yanishevska

Многодетным семьям в России предлагают разрешить парковку на платных стоянках, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект должен быть внесён в Госдуму, как пишет издание, уже во вторник 13 февраля.
Документ предусматривает бесплатное размещение транспортных средств, управляемых членами многодетных семей, в зоне платных парковок. Один из авторов инициативы, лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что в ряде субъектов РФ такое право проживающим в них многодетным семьям уже предоставлено.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации нужно, чтобы многодетной была каждая вторая семья, отметил Миронов.


Президент России Владимир Путин несколько недель назад подписал указ, который закрепляет единый федеральный статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья, где воспитывают трех и более детей. До этого в России действовал только региональный статус, из-за чего при переезде в другой регион каждая такая семья теряла его вместе со всеми полагающимися льготами и была вынуждена заново оформлять документы.


«Радио 1» ранее сообщало о том, что партия «Справедливая Россия - За правду» внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Он уже опубликован в электронной базе Госдумы.

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#многодетная семья
#парковки
#автомобили
#законопроект
#депутаты
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Гольфстрим уже в ближайшее время может заморозить всю Европу
Daily Mail: Гольфстрим может погрузить Европу во льды, остановившись в 2025 году
13 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/ttsz

Гольфстрим может остановиться уже в 2025 году, погрузив Европу в глубокие морозы. Об этом 12 февраля пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на соответствующее исследование ученых из Утрехтского университета в Нидерландах.
Ученые предупреждают, что резкое прекращение течения в Атлантическом океане выглядит более вероятным, чем когда-либо, поскольку компьютерное моделирование показывает, что «похожий на скалу» переломный момент надвигается уже в самом ближайшем будущем.

Без этого дополнительного источника тепла средняя температура может упасть на несколько градусов в Северной Америке, некоторых частях Азии и Европы, и люди увидят «серьезные и каскадные последствия по всему миру».

«Мы приближаемся к коллапсу, но мы не уверены, насколько <...> Это также зависит от скорости изменения климата, которое мы вызываем как человечество», — сказал Рене ван Вестен, климатолог и океанограф из Утрехтского университета.

Гольфстрим является частью гораздо более широкой системы течений, официально называемой Атлантической меридиональной переворачивающейся циркуляцией (AMOC). Благодаря ему тёплая солёная вода в верхних слоях Атлантики перемещается на север, а более холодная пресная вода в глубоководных районах Атлантики — на юг. В итоге, подобная система циркуляции океана переносит значительное количество тепла из Тропиков и Южного полушария в Северную Атлантику, где тепло передается в атмосферу.

Нидерландские учёные отмечают, что основной вклад в скорую остановку Гольфстрима вносят тающие ледники Гренландии, а сама остановка тёплого течения может произойти уже в 2025 году. Это изменит погоду во всем мире, потому что прекратит действие одна из ключевых климатических и океанических сил планеты. За десятилетия температура в северо-западной Европе упадет на 5-15 градусов по Цельсию.

Помимо того, что страны погрузятся в глубокую заморозку, это приведет к распространению арктических льдов дальше на юг, еще больше усилит жару в Южном полушарии, изменит глобальный характер выпадения осадков и уничтожит тропические леса Амазонки.

Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.

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#погода
#нидерланды
#исследование
#наука
#морозы
#европа
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Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей интимными фото малолетней дочери
Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
12 февраля 2024, 22:40

Фото: iStock/juriskraulis

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в СК по поводу блогерши, которая торгует интимными фото своей малолетней дочери, об этом общественный деятель написала в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее имя Дарьи Суднишниковой гремело на всю страну. Она забеременела в 13 лет, а уже в 14 стала мамой. Суднишникова ходила по всевозможным ток-шоу, однако, позже шум вокруг неё прекратился, и девушка завела свой собственный блог.

В настоящий момент 18-летняя мать публикует на своей странице обнажённые фото, а также демонстрирует употребление наркотиков. У Суднишниковой есть и приватный канал, вступить в который можно за отдельную плату. Там она постит интимные фотографии своей трёхлетней дочери.

«Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина.

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#педофилия
#следственный комитет
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Ветераны СВО смогут бесплатно парковаться на платных парковках
В ГД внесли проект о праве на бесплатную парковку для ветеранов СВО
12 февраля 2024, 19:14

Фото: iStock/franz12

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Документ опубликован в думской базе.
Инициатором выступила партия «Справедливая Россия - За правду».

«Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей», - говорится в документе.

Предлагается предоставить ветеранам спецоперации и членам их семей предоставить право бесплатно парковаться на платных парковках.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести.

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#россия
#закон
#партия
#право
#сво
#льготы
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В Петербурге сделали высокоточную трёхмерную модель памятника Бианки
12 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto.com/zilli

В Санкт-Петербурге сделали высокоточную трёхмерную компьютерную модель памятника на могиле Виталия Бианки.
Работы по реставрации памятника проводятся после обращения внука писателя в редакцию «Петербургский дневник». Так, редакция совместно с доктором технических наук руководителем лаборатории лазерных технологий университета ЛЭТИ Вадимом Парфеновым проводит эту сложную реставрационную деятельность.

«В рамках проекта «Петербургского дневника» по восстановлению памятника на могиле писателя Виталия Бианки мы сделали высокоточную трёхмерную компьютерную модель, которая несёт информацию о геометрической форме объекта. Для безупречного воссоздания памятника требуется отсканировать также фигуру на могиле, потом в лаборатории слить две 3D-модели воедино, электропитание сканеру не требуется. Поэтому сканирование можно провести прямо в «полевых условиях», — поделился Парфенов.

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#обращения
#памятник
#санкт-петербург
#технологии
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Депутат Бурматов раскритиковал запрет кормления бездомных животных
12 февраля 2024, 18:22

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что запрет некоторыми регионами кормления бездомных животных нелогичен и незаконен.
Он отметил, что тот факт, что такое решение приняли некоторые регионы говорит лишь о том, что власти на местах не смогли разумно урегулировать вопрос бездомных животных.

«После нашего обращения в прокуратуру ведомство подтвердило, что такое решение противоречит федеральному закону. Вскоре это решение было опротестовано и отменено. Хочу подчеркнуть, что те формулировки, которые присылала нам прокуратура, абсолютно однозначны. Такие законопроекты противоречат федеральному закону и гуманистической концепции, то есть являются незаконными», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бурматов.

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#прокуратура
#регионы
#животные
#закон
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На весенние каникулы в подмосковные лагеря поедут 4,5 тысячи детей
12 февраля 2024, 18:18

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В предстоящие весенние каникулы в подмосковных оздоровительных лагерях отдохнут около 4,5 тысяч детей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«17 февраля начинаются каникулы в школах. Дети из семей с низкими доходами и в сложном положении отдохнут в наших лагерях. В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысяч ребят. В этом году на оздоровительную кампанию выделено более 2 млрд рублей», – отметила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области добавили, что дети могут во время отдыха в лагере реализовывать и развивать все свои навыки — от спорта до творчества.

В ведомстве напомнили, что информация обо всех детских лагерях с подробным описанием условий и распорядком дня доступны родителям на портале «Детские лагеря в Подмосковье».

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#минсоцразвития мо
#отдых
#дети
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#каникулы
#лагеря
#подмосковье
#московская область
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В Истре спасли замерзающего лыжника
12 февраля 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, который едва не замёрз насмерть во время лыжной прогулки, обнаружили в лесу у деревни Хованское городского округа Истра, в поисках участвовали спасатели, полицейские и волонтёры из отряда «ЛизаАлерт», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью к спасателям обратился сам лыжник. Он позвонил и рассказал, что уже два часа не может найти дорогу из леса, а также передал спасателям свои координаты», — говорится в сообщении.
Спасатели добрались до мужчины через высокие сугробы. Когда они обнаружили его, тот был настолько замёрзшим, что уже не мог передвигаться самостоятельно. Мужчину уложили на носилки, укрыли специальным изотермическим одеялом и полтора километра несли через лес до кареты скорой помощи.

От госпитализации лыжник отказался, и спасатели подбросили его до ближайшей станции, откуда он уехал на электричке.

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#спасатели
#истра
#мособлпожспас
#лыжи
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«Для меня стало шоком»: Карлсон поделился впечатлениями о Москве
Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США
12 февраля 2024, 18:08

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Город Москва произвел на американского журналиста Такера Карлсона шокирующее впечатление, он отметил, что российская столица намного приятнее любого города в США. Об этом он говорил на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел», - рассказал Карлсон.

Он отметил, что в Москве очень чисто. Там красивее и безопаснее, чем в любом американском городе. Журналист также положительно оценил московскую архитектуру, качество еды и услуг, однако подчеркнул, что продолжить жить в США.

Напомним, на прошлой неделе Карлсон прибыл в Москву для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

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#москва
#сша
#качество
#журналист
#город
#интервью
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В Подмосковье в 2024 году откроют более 70 детских садов и школ
12 февраля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

34 детских сада и 39 школ планируют открыть на территории Московской области в 2024 году, поэтому одной из важнейших задач региональных властей является привлечение педагогов. Об этом заявил в ходе видеоконференции с подмосковным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада. Это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений, привлечению педагогов в образовательную систему. Наша задача — создать условия, чтобы специалисты приезжали к нам работать», — заявил Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области всё чаще строят крупные образовательные комплексы на много сотен учеников, и все они должны давать самое качественное образование, поэтому нагрузка на педагогов в регионе весьма велика.

Ранее сообщалось, что для учителей подмосковных школ действует ряд мер поддержки, включая доступ к социальной ипотеке, компенсацию за аренду жилья преподавателям самых востребованных дисциплин, дополнительные выплаты молодым специалистам и пр. А с сегодняшнего дня для школ в 14 округах вводится дополнительная мера поддержки — ежемесячный грант за привлечение новых педагогов.

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#школы
#детские сады
#андрей воробьёв
#образование
#московская область
#подмосковье
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