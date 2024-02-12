Ветераны СВО смогут бесплатно парковаться на платных парковках

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Документ опубликован в думской базе.
Инициатором выступила партия «Справедливая Россия - За правду».
Предлагается предоставить ветеранам спецоперации и членам их семей предоставить право бесплатно парковаться на платных парковках.
Ранее в Госдуму также внесли законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести.
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«Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей», - говорится в документе.
Ранее в Госдуму также внесли законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести.
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Элина Позднякова