Путин закрепил статус многодетной семьи

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считать семья, где воспитывают трех и более детей. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого в России действовал только региональный статус. При переезде в другой регион такая семья теряла этот статус и полагающиеся льготы. Для восстановления льгот необходимо было заново оформлять документы.
«Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижения возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — сказано в документе.
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Алина Юрчак