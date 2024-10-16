Для школьников из Звенигорода провели занятие по профессиям в сфере туризма

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Амбассадоры кластера «Туризм и сфера услуг» провели классные часы с девятиклассниками звенигородской школы №1 имени М. А. Пронина, занятия состоялись в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В ходе занятия ребята получили ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся работы в сфере туризма и услуг. Кроме того, для них устроили викторину. Ребят также пригласили на Единый день открытых дверей, который состоится 19 октября по адресу: город Звенигород, Нахабинское шоссе, дом №15», — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе Единого дня открытых дверей школьники могут посетить организации и предприятия, входящие в кластер «Туризм и сфера услуг».
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