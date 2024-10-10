В краеведческом центре «Отрада» проводятся экскурсии для школьников

В Тимирязевском центре 9 октября состоялся первый день Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», где Московская область представила свой стенд «Подмосковье — пространство возможностей». Экспозиция демонстрирует успехи региона за десятилетний период, новые подходы к работе, к развитию науки, селекции и генетики, а также макеты новых проектов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Читайте также:

​

В Подмосковье подписали соглашения о реализации

крупных агропромышленных проектов

Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные

проекты в сфере АПК

Новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

открылся на севере Москвы

​

На стенде представлены товары местных производителей, включая продукцию компании «Чистая линия», которая производит молочные продукты, такие как молоко, йогурты, сметана, кисломолочные продукты и мороженое.Согласно информации от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в первый день выставки 1050 человек попробовали сливочное мороженое в вафельных стаканчиках от «Чистой линии».Производственные мощности предприятия находятся в городском округе Долгопрудный, а объём производства составляет 20 тысяч тонн продукции в год. На заводе работает около 900 сотрудников.Министерство также сообщило, что компания реализует инвестиционный проект по строительству нового завода по производству мороженого с мощностью 31 тысяча тонн в год.