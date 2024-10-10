В краеведческом центре «Отрада» проводятся экскурсии для школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Во время осенних каникул руководитель краеведческого сектора «Отрада» Светлана Харитонова проводит для школьников экскурсии, на которых ребята узнают много нового и интересного, сообщает пресс-служба городского округа Красногорск.
Во время экскурсии «Русская печь» ученики второго класса Образовательного центра «Вершина» познакомились с предметами крестьянского быта и узнали истории и поверья об использовании кухонной утвари и связанных с ней обрядах.
Ученики пятого класса того же центра посетили фотовыставку «Подмосковный лес», где им выдали буклеты с вопросами. На экскурсии они внимательно слушали информацию, а затем ответили на вопросы викторины, чтобы проверить свои знания и узнать новые факты о природе Московской области.
Краеведческий клуб центра культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: деревня Путилково, Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.
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Краеведческий клуб центра культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: деревня Путилково, Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.
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Дайана Хусинова