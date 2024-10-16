В Красногорске прошёл Форум органов студенческого самоуправления в Президентской академии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В пансионате «Солнечная поляна» состоялся форум органов студенческого самоуправления Президентской академии. Мероприятие стало платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития студенческого самоуправления и презентации лучших практик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В форуме приняли участие 230 студентов из 36 филиалов академии, разделённых на четыре направления:«Флагманы смыслов», «Трансляторы смыслов», «Созидатели смыслов» и «Смыслы будущего». Для участников была подготовлена насыщенная программа с лекциями, форсайт-сессиями, проектными работами, деловыми играми и командными встречами.
Спикерами стали представители АНО «Россия — страна возможностей», эксперты «Росмолодёжи», финалисты «ТопБЛОГ», сотрудники Управления молодёжной политики академии и другие специалисты.
Участники форума смогли поделиться своими идеями и проектами, а также найти единомышленников для поддержки своих начинаний. Благодаря этому были созданы новые проекты и инициативы, направленные на развитие студенческого самоуправления и молодёжной политики в целом.
Читайте также:
В Московской области студенты-аграрии собрались на конкурсе «Труд крут!»
В Красногорске провели мастер-класс по уходу за собой для жён участников СВО
Школьники Херсонской области получают новые знания благодаря сотрудничеству с РАНХиГС
Спикерами стали представители АНО «Россия — страна возможностей», эксперты «Росмолодёжи», финалисты «ТопБЛОГ», сотрудники Управления молодёжной политики академии и другие специалисты.
Участники форума смогли поделиться своими идеями и проектами, а также найти единомышленников для поддержки своих начинаний. Благодаря этому были созданы новые проекты и инициативы, направленные на развитие студенческого самоуправления и молодёжной политики в целом.
Читайте также:
В Московской области студенты-аграрии собрались на конкурсе «Труд крут!»
В Красногорске провели мастер-класс по уходу за собой для жён участников СВО
Школьники Херсонской области получают новые знания благодаря сотрудничеству с РАНХиГС
Дайана Хусинова