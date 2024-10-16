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В Красногорске прошёл Форум органов студенческого самоуправления в Президентской академии

16 октября 2024, 09:21
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В пансионате «Солнечная поляна» состоялся форум органов студенческого самоуправления Президентской академии. Мероприятие стало платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития студенческого самоуправления и презентации лучших практик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В форуме приняли участие 230 студентов из 36 филиалов академии, разделённых на четыре направления:«Флагманы смыслов», «Трансляторы смыслов», «Созидатели смыслов» и «Смыслы будущего». Для участников была подготовлена насыщенная программа с лекциями, форсайт-сессиями, проектными работами, деловыми играми и командными встречами.

Спикерами стали представители АНО «Россия — страна возможностей», эксперты «Росмолодёжи», финалисты «ТопБЛОГ», сотрудники Управления молодёжной политики академии и другие специалисты.



Участники форума смогли поделиться своими идеями и проектами, а также найти единомышленников для поддержки своих начинаний. Благодаря этому были созданы новые проекты и инициативы, направленные на развитие студенческого самоуправления и молодёжной политики в целом.

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#красногорск
Жительница Австрии сбежала из основанной педофилом секс-коммуны и снимает порно
16 октября 2024, 09:13

Фото: istockphoto/fabioderby

Жительница Австрии Инка Уинтер провела детство в коммуне, основанной педофилом, где пережила несколько изнасилований. Сбежав из секс-культа, она начала снимать этичное порно с феминистским уклоном.
Свою историю женщина рассказала изданию Need To Know. В секс-культ Фридрихсхоф в она попала 1982 году, когда ей было четыре года. Коммуну основал художник Отто Мюль в качестве социального эксперимента. Он сам и участники сообщества верили, что создают лучший мир без предрассудков, где царят единство и равенство.

Инка рассказала, что попавших в коммуну детей разлучали с родителями, Мюль воспитывал их «без стереотипов», для чего принуждал к сексу, в том числе со своей женой. В 1991 году художника обвинили в педофилии, а коммуна перестала существовать.

Уинтер переехала в США, ей пришлось лечиться у психотерапевта. Она рассказала, что ей пришлось восстанавливать способность к общению с людьми. В 2017 году в рамках лечения Инка открыла собственную студию, на которой снимает порно, фокусирующееся на согласии, комфорте и безопасности. По её словам, управление актёрами и процессом съёмок помогает ей ощутить возможность давно утраченного чувства контроля. А создание этичного феминистского порно-контента, по мнению Уинтер, является формой социальной активности и попыткой исправить несправедливость.

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Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии
Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии
16 октября 2024, 08:51

Фото: istock/fabioderby

Известная американская порнозвезда Ана Фокс открыла неожиданные аспекты своей карьеры в секс-индустрии. На эту тему она высказалась в подкасте Plug Talk, выпуск вышел на YouTube.
Девушка призналась, что поначалу не осознавала, что у нее могут появиться преданные фанаты. По ее словам, это тяжело, потому что они очень увлеченные.

«Я порой жалею, что я не писательница или что-то такое», — отметила она, подчеркнув, что иногда поклонники ведут себя агрессивно и пытаются обсудить с ней ее съемки в общественных местах.

По словам Фокс, она любит своих фанатов. Девушка отметила, что у нее с ними интересные отношения.

«Часто я забываю о том, какие они эмоциональные», — добавила порноактриса.

Ранее порноактриса Стрэттон рассказала о неловком моменте на первой в карьере съёмке. Во время дубля у неё из самого интимного места выпало противозачаточное кольцо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России подсчитали темпы роста зарплат управленцев
HH.ru: зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза
16 октября 2024, 08:19

Фото: iStock/Diy13

За девять месяцев 2024 года в России наблюдается увеличение спроса на руководителей среднего и высшего звена на 14 процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на hh.ru.
Сообщается, что заработные платы работников увеличились в 1,6 раза. Наибольшее увеличение спроса (на 38%) зафиксировано среди менеджеров в гостинично-ресторанном бизнесе. Схожая динамика наблюдается в финансовом секторе (плюс 29%), ЖКХ (плюс 24%) и нефтегазовой отрасли (плюс 23%).

Наиболее заметный рост был зафиксирован в учреждениях культуры и искусства, где зарплаты увеличились на 40%, достигнув 100 000 рублей. В металлургическом секторе оклады выросли на 39% до 139 000 рублей, в финансовой сфере — на 33% до 150 000, в автомобильной промышленности — на 33% до 149 000, а на предприятиях по производству промышленного оборудования — на 32% до 140 000 рублей.

Наивысшие зарплаты в 2024 году получали менеджеры в сфере бизнес-услуг, где медианный доход составил 178 000 рублей. В этой же категории оказались управленцы IT-сектора (153,4 тысячи), финансовой сферы (150 тысяч), автомобильных компаний (149 тысяч) и добывающих предприятий (146 тысяч). Тем не менее, в образовательном секторе наблюдалось снижение зарплат на 1%.

Ранее стало известно, что правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи
16 октября 2024, 08:02

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Об этом информирует ТАСС.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысяч разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — отмечается в документе.

Наибольшее количество разрешений традиционно получают Москва и Московская область — в 2025 году это составит 1000 и 350 соответственно (в 2024 году было 1500 и 750). Квота для Санкт-Петербурга снизится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкортостан, которые два года назад получали по 500 разрешений, в этом году получат только по 100 (в 2024 году было по 250).

Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
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В ноябре трем категориям россиян пообещали повышенную пенсию
Пенсии вырастут у 80-летних, у работников угольной промышленности и членов летных экипажей
16 октября 2024, 05:52

Фото: istock/Denis Vostrikov

С 1 ноября 2024 года в России увеличатся пенсии для трёх категорий граждан: лиц, достигших 80 лет, работников угольной промышленности и членов летных экипажей.
Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Граждане, отметившие 80-летие в октябре, в ноябре начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — вместо текущих 8 134,88 рубля.
Кроме того, пенсии будут увеличены для работников летных экипажей и угольной отрасли», — пояснил Сафонов в интервью «Москва 24».
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с января 2025 года страховые пенсии для пожилых россиян будут проиндексированы на 7,3% .

Ранее сообщалось, что в России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.

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#интервью
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#рф
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Квадроберов боятся большинство россиян
ВЦИОМ: россияне считают увлечение квадробикой поводом для беспокойства
16 октября 2024, 03:46

Фото: istock/Diy13

Увлечение квадробингом (или квадробикой) вызывает беспокойство у значительной части россиян.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 74% респондентов считают, что интерес ребенка к этому движению является поводом для тревоги. Опрос охватил 1600 граждан РФ старше 18 лет, передает издание «Ведомости».

При этом 18% россиян не видят в этом угрозы, а 8% затруднились с ответом. Квадробика стала популярным увлечением среди детей, которое заключается в подражании животным. Врачи отмечают, что такие занятия могут быть частью самоидентификации подростков в возрасте от 10 до 13 лет, когда они активно пробуют новые образы.

Несмотря на активное обсуждение в обществе и политике, семейный психолог Олеся Покусаева уверена, что увлечение квадробингом не представляет угрозы для психологически здоровых детей. Ее мнение разделяет и народный артист РФ Сергей Безруков. В то время как в Госдуме обсуждают возможные меры против квадроберов, Кремль дистанцируется от этой темы, заявляя об отсутствии интереса к ней.

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День Дениса Позимнего 16 октября: Почему нельзя открывать окна и говорить слово «нет»
16 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Igor Zubkov

16 октября 2024 года в народном календаре отмечается Денис Позимний. Этот день посвящен памяти апостола Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Согласно народным поверьям, с этого времени начинаются «прогулки» осенних лихорадок – злых духов, которые могут принести болезни.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 16 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Дениса Позимнего — история

В этот день вспоминают святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в первом столетии. Он был учеником апостола Павла и стал первым епископом своего города. В 95 году святой Климент послал Дионисия в Галлию для распространения христианства. Через год он умер мученической смертью от рук язычников.

Традиции

Наши предки верили, что в день Дионисия пробуждается нечистая сила, способная наслать разные болезни на людей. Они полагали, что защитить себя можно, нося в кармане кору или сучок осины. Чтобы отогнать злые силы из дома, хозяйки разбрасывали зубчики чеснока, лука и полыни.

Фото: iStock/sebastianosecondi

Что нельзя делать 16 октября 2024

В старину люди верили, что злые духи могут проникнуть в дом через открытые окна и двери. Особенно они стремились навредить детям, поэтому родители прибегали к специальному ритуалу: легонько били берёзовым веником по рукам и ногам детей, затем бросали веник в огонь, а пепел закапывали за порогом дома.

Также нельзя было смотреть в зеркало, поднимать деньги на дороге и выбрасывать мусор вечером. Считалось, что эти действия приведут к неприятностям.

Помимо этого, запрещалось говорить слово «нет», так как оно могло спровоцировать серьёзную ссору с близким человеком.

Кроме того, не рекомендовалось посещать парикмахерские и салоны красоты, поскольку любые изменения во внешности могли негативно сказаться на судьбе человека.

Фото: iStock/CentralITAlliance

Что можно делать 16 октября 2024

В день Дениса Позимнего люди пытались оградить себя от осенней лихорадки, которая особенно активна в этот период. Для этого они носили с собой осиновую кору или сучок.

При заболевании лихорадкой готовили настой из осиновой коры и принимали его внутрь. Если возникала головная боль, под голову клали осиновое полено. При болях в ногах также использовали полено из осины.

Для защиты от сглаза и несчастий применялся следующий ритуал: в стакан наливали воду, добавляли горячие угли, соль и капали этим раствором на руки, ноги и спину человека.

Для защиты дома от болезней и злых сил при проветривании на подоконник клали лук, чеснок или ветку осины.

Важно было одеваться по погоде, чтобы избежать заболеваний, так как выздоровление занимало много времени.

Приметы на погоду

  1. Мороз в этот день предсказывает холодную и долгую зиму;
  2. Оттепель обещает мягкую и теплую зиму;
  3. Если на деревьях виден иней или снег, ожидается суровая зима;
  4. Яркий свет вечерних звезд указывает на предстоящий мороз.

Именины 16 октября 2024

Именины 16 октября отмечают обладатели таких имен, как Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.

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#зима
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#приметы
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Юрист Хаминский ответил, как лучше стимулировать рождаемость
Юрист Хаминский предложил стимулировать рождаемость льготами, а не налогами
15 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.
По его мнению, не стоит забывать и о том, что вопрос деторождения остаётся личным и внутрисемейным делом.

«Никто не может принудить граждан к деторождению. Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой относится и право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Но государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране», — добавил в беседе с NEWS.ru Хаминский.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости.

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#демография
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Стало известно, какой продукт подешевел в России за неделю
Экономист Абрамов: В России за неделю подешевело сливочное масло
15 октября 2024, 19:49

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что в России за неделю на 20% упало в цене сливочное масло.
«Недельный рост цен товаров в индексе замедлился. За прошедшую неделю из 14 товаров в индексе подорожал сок апельсиновый, но подешевело сливочное масло на 20%. Удешевление масла носит отчасти технический характер. На полки магазина вернулось качественное, но более дешёвое масло», — пояснил в беседе с Газета.ру Абрамов.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщал, что дефицита красной икры в России не будет. Более того, по его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году.

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