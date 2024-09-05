Для водителей Мострансавто провели инструктаж по перевозке детей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Инструктаж по правилам перевозки детей прошли 9,5 тысяч водителей компании-перевозчика «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе инструктажа водителям напомнили, что несовершеннолетних пассажиров нельзя высаживать из автобусов, а также разъяснили правила оплаты проезда ученической картой «Стрелка», чтобы водители в случае необходимости могли помочь с этим самим детям и их родителям», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что ученические транспортные карты «Стрелка» предоставляют льготные тарифы на проезд. При этом родители должны заранее пополнять баланс, так как оборудование для списания оплаты распознаёт средства, зачисленные на карту не менее одних суток назад.
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