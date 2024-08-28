В Московской области запустят пилотный проект по переводу автобусов на газ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мострансавто рассчитывает закупить автобусы на метане. Пилотной площадкой выбран автопарк в Долгопрудном.
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья по итогам встречи главы региона Андрея Воробьёва с членом правления, начальником департамента Газпрома Владимиром Марковым.
В дальнейшем этот опыт может быть распространён на автобусные парки в городских округах Домодедово, Подольске, Одинцово и Ногинск.
По итогам совещания предложено разработать совместную дорожную карту между подмосковным Минтрансом и компанией «Газпром газомоторное топливо».
Как уточнили в пресс-службе, всего в Московской агломерации расположено 15 газозаправочных объектов.
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«Обсудили вопрос о переводе автопарков Мострансавто на газомоторное топливо – метан. Это позволит значительно сэкономить затраты на топливо, снизить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ. Для пилотного проекта рассматривается автопарк в Долгопрудном. Там будет 200 автобусов на метане», – отметили в пресс-службе.
В дальнейшем этот опыт может быть распространён на автобусные парки в городских округах Домодедово, Подольске, Одинцово и Ногинск.
По итогам совещания предложено разработать совместную дорожную карту между подмосковным Минтрансом и компанией «Газпром газомоторное топливо».
Как уточнили в пресс-службе, всего в Московской агломерации расположено 15 газозаправочных объектов.
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Лора Луганская