Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Юным пассажирам Мострансавто подарили светвозвращающие браслеты и значки

Юным пассажирам Мострансавто подарили светвозвращающие браслеты и значки

02 сентября 2024, 13:12
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Световозвращающие значки и браслеты подарила в честь начала учебного года юным пассажирам автобусов подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«Сотрудники компании раздавали ребятам подарки на остановках, расположенных рядом со школами в разных городах региона. Всего было роздано около трёх тысяч полезных аксессуаров», — говорится в сообщении.
Световозвращающие элементы дети смогут прикрепить на одежду, рюкзак, самокат или велосипед. Световозвращатель сделает маленьких пешеходов более заметными для водителей в тёмное время суток или в условиях плохой видимости, а значит увеличит их безопасность на дорогах.

Читайте также:

Сотрудники ГАИ из Одинцова помогли женщине с двумя детьми на сломавшейся машине

Пассажиры ЦППК получат кэшбэк в 10% при оплате поездок через СБП

Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября
#мострансавто
#безопасность
#дети
#день знаний
#автобусы
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Росстандарт утвердил ГОСТ на форму для школьников
02 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/standret

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для школьной формы, который вступит в силу с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)", разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности», — говорится в сообщении.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2025 года. В организации пояснили, что новый стандарт распространяется на школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. При этом на обувь и спортивную одежду он не распространяется.

Также уточняется, что к стандарту должны быть приведены некоторые показатели безопасности и качества, такие как воздухопроницаемость и износостойкость При этом ГОСТ не определяет дизайн, фасон или цвет одежды для школьников.

Исполнять требования ГОСТ должны будут производители школьной формы.

Читайте также:

Глава АИДТ Ветров призвал проверить школьные рюкзаки ради безопасности

В Подмосковье подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу

С каблуком и запасом: врач Сугян рассказала, как выбрать ребёнку школьную обувь
#подмосковье
#школьная форма
#врач
#одежда
#дизайн
#гост
#обувь
#производители
#стандарт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный портал торгов проверят на кибербезопасность
02 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Настоящую хакерскую проверку предстоит пройти Единому порталу торгов Московской области ЕАСУЗ, для этого регион запускает краткосрочную программу багбаунти, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Программа багбаунти поможет выявить возможные угрозы безопасности портала торгов Московской области и заранее принять меры для их устранения. Это повысит безопасность портала и позволит избежать возможного ущерба», — отметила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.
Стать участниками программы багбаунти и попытаться найти уязвимости платформы за вознаграждение могут все желающие граждане России старше 18 лет, зарегистрированные на платформе Standoff 365 Bug Bounty.
Проверка областного портала торгов продлится до 30 сентября, присоединиться к программе можно по ссылке.

Читайте также:

На подмосковном портале госуслуг появились новые опции для банков

В Подмосковье упростили оформление выплат для многодетных семей

ИТ-компаниям открыли возможность внести предложения по цифровизации Подмосковья
#цифровизация
#торги
#кибербезопасность
#мингосуправления мо
#проверка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал, что члены его семьи активно изучают китайский язык
Путин сообщил о росте интереса к изучению китайского, в том числе и в его семье
02 сентября 2024, 12:56

Фото: iStock/SeventyFour

Президент России Владимир Путин сообщил о растущем интересе россиян к изучению китайского языка. Об этом он рассказал во время открытого урока «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Глава государства подчеркнул, что Россия активно налаживает сотрудничество с Китаем, развивается бизнес, появляется много партнёров. Всё это приводит к тому, что россияне всё больше начинают интересоваться китайским языком.

Такая же тенденция, по словам президента, наблюдается и среди членов его семьи, многие из которых свободно говорят на китайском.

Путин добавил, что такой интерес взаимен, поскольку в Китае также возросла популярность русского языка.

При этом глава государства заявил, что не следует забывать и про английский язык, поскольку он очень много дал человечеству для объединения людей из разных стран.

Читайте также:

Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в российской школе

Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на автомобиль вместо мотоцикла

Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин
#владимир путин
#россия
#китай
#язык
#обучение
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приём заявок на программу «Герои молодёжи» завершится 9 сентября
02 сентября 2024, 12:37

Фото: iStock/jacoblund

Образовательную программу «Герои молодёжи» проведут в Московской области в октябре, заявки на участие будут принимать до 9 сентября, сообщает пресс-служба Российского центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи.
«Программа «Герои молодёжи» нацелена на обучение специалистов по работе с молодёжью, а также координаторов всероссийского проекта «Твой герой», направленного на адаптацию участников специальной военной операции и иных боевых действий и вооружённых конфликтов и вовлечение их в деятельность в сфере молодёжной политики», — отмечается в сообщении.
Заявки принимаются онлайн — на портале «Молодёжь России». Программа будет проводиться в подмосковном Красногорске с 26 по 29 октября.

Читайте также:

Детей из Подмосковья приглашают на конкурс видеороликов и презентаций по ПДД

Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон

В Каширском краеведческом музее представят выставку «Новые герои Подмосковья»
#красногорск
#сво
#молодёжь
#обучение
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи погибших в катастрофе вертолёта Ми-8 получат 3,3 миллиона рублей
02 сентября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/MMADIA

Родственники погибших в катастрофе вертолёта Ми-8 «Витязь аэро» в Камчатском крае получат единовременные компенсационные выплаты в размере около 3,3 миллиона рублей. Кроме того, Им будет предоставлена возможность бесплатного перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно.
Решение об этом было принято сегодня на совещании в краевой столице, прошедшем под председательством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина, сообщили в Росавиации. В сообщении указано, что данная сумма складывается из двух миллионов рублей страховой выплаты, одного миллиона материальной помощи перевозчика и 300 тысяч рублей, которые выделит в качестве поддержки правительство Камчатского края.

Затраты на перевозку погибших к местам погребения возьмёт на себя компания «Витязь аэро». Бесплатные авиабилеты родственникам жертв катастрофы до Петропавлоска-Камчатского и обратно предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь»).

Читайте также:

На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился

СК РФ назвал основную версию крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
#витязь
#выплаты
#правительство
#аэрофлот
#сибирь
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 190 человек
02 сентября 2024, 12:17

Фото: iStock/Rawpixel

Свыше 190 человек переселили из аварийного жилья в четырнадцати округах Московской области за прошлую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«За неделю было расселено 83 аварийных помещения общей площадью свыше 3,5 тыс. квадратных метров в Сергиево-Посадском округе, Шатуре, Пушкинском, Серпухове, Рузском округе, Коломне, Орехово-Зуевском округе, Щёлкове, Одинцовском округе, Электростали, Воскресенске, Мытищах, Кашире и Луховицах. Всего из аварийного жилья переселили 191 человека», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость жилплощади.

Расселение авариного жилого фонда проводится в раках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Читайте также:

Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру

Стало известно, сколько тратят студенты на аренду жилья в Москве

В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки
#аварийное жильё
#нацпроекты
#переселение
#расселение
#министерство строительного комплекса мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин посоветовал школьнику из Кызыла копить на автомобиль вместо мотоцикла
02 сентября 2024, 12:03

Фото: сайт Кремля

Легковой автомобиль безопаснее мотоцикла, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с учеником школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Школьник рассказал главе государства, что собирается копить деньги на мотоцикл, поскольку ему нравится этот вид транспорта. А также поделился, что уже управлял квадроциклом.

Путин в ответ подчеркнул, что и мотоцикл, и квадроцикл – очень опасные виды транспорта, поскольку они неустойчивые и часто переворачиваются.

Вместо этого президент посоветовал ученику копить деньги на легковой автомобиль, поскольку он намного безопаснее.

Также Путин поинтересовался, как мальчик будет собирать деньги. Тот ответил, что начнёт сдавать металлолом. Президент назвал такой путь заработка очень правильной мыслью, добавив, что потом ученику немного поможет папа за успехи в учёбе.

Читайте также:

Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в российской школе

Стало известно, сколько часов в сутки спит Путин

Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин
#владимир путин
#школьники
#автомобиль
#мотоцикл
#уроки
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учителей и школьников с Днём знаний
02 сентября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

С Днём знаний и началом учебного года поздравила педагогов и учащихся Московской области уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба областного омбудсмена.
«Сегодня праздник, который объединяет всех — и учителей, и учеников, и родителей. Это день, когда мы вместе отмечаем начало нового учебного года. Отдельное спасибо нашим учителям! Вы — настоящие волшебники, которые ведут детей по жизни, помогают им раскрыть свои таланты и стать настоящими личностями», — сказала Ирина Фаевская.
Она также пожелала учителям крепкого здоровья и успехов в работе, а учащимся — упорства, терпения, отличных оценок и незабываемых дней в школе.

Омбудсмен отметила, что День знаний символизирует начало нового этапа в жизни каждого преподавателя, школьника и студента.

Читайте также:

Воробьёв: в Подмосковье за парты сели 1 млн 85 тысяч школьников

Лавров поздравил учеников гимназии им. Примакова с началом учебного года

Брынцалов: в Подмосковье открывают 39 новых школ и 40 – после капремонта
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#день знаний
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Никаких диет и лишних трат: Гороскоп со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака
02 сентября 2024, 11:13

Фото: istock / amgun

В деловой сфере успех принесёт уместный оптимизм и продуманные поступки. Лучше потратить время на приобретение опыта и быть терпеливыми. Скромность украсит.
В любви надо избегать искушений и не капризничать.

В вопросах здоровья противопоказаны диеты и разгрузочные дни. Нельзя перемерзать и грустить.

В финансовой сфере не стоит зря тратить деньги, не надо совершать покупок ради самого процесса покупки. Бюджет нужно придержать.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну не нужно рисковать. Провести эту неделю ему желательно спокойно и не тратить лишнюю энергию.

Тельцу надо слушать свой разум. Чувства могут быть неуместными и ошибочными. Ему нельзя торопиться.

Близнецы ощутят прилив творчества и вдохновения. Им нужно себя проявить и способствовать реализации запланированных положительных перемен.

Раку очень важно быть ответственным за свою судьбу и продолжать настойчиво и постепенно достигать свои цели.

Льву поможет наблюдательность и сдержанность. Ему не следует тратить свои силы напрасно.

Деве надо следить за пользой еды и за балансом витаминов. Здоровое и полноценное питание положительно скажется как на её самочувствии, так и на настроении.

Весам проявить повышенное внимание нужно во взаимоотношениях. Не следует доверять безосновательно.

Скорпиону лучше не торопиться высказывать свои мысли. Ему необходимо быть объективным и оценивать ситуацию честно.

Стрельцу надо избегать экстравагантного поведения и притягивания к себе чрезмерного внимания.

У Козерога будет много сил. Ему желательно быть более сдержанным с коллегами и направить свою повышенную энергичность на личные дела.

Водолей откроет для себя новые перспективы. Он найдет понимание и поддержку у руководства.

Рыбам не нужно принимать активное участие в общественной деятельности. На этой неделе им поможет наблюдательность и умение выжидать подходящий момент и.

Читайте также:

«Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь

Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?

Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности

#деньги
#бюджет
#питание
#покупки
#рекомендации
#гороскоп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф