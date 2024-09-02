Юным пассажирам Мострансавто подарили светвозвращающие браслеты и значки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Световозвращающие значки и браслеты подарила в честь начала учебного года юным пассажирам автобусов подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сотрудники компании раздавали ребятам подарки на остановках, расположенных рядом со школами в разных городах региона. Всего было роздано около трёх тысяч полезных аксессуаров», — говорится в сообщении.Световозвращающие элементы дети смогут прикрепить на одежду, рюкзак, самокат или велосипед. Световозвращатель сделает маленьких пешеходов более заметными для водителей в тёмное время суток или в условиях плохой видимости, а значит увеличит их безопасность на дорогах.
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Лев Каштанов