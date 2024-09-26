Дмитрий Волошин оценил готовность котельных к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров оценили готовность шести котельных к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления», — рассказал Дмитрий Волошин.На сегодняшний день в Химках проводятся пробные запуски тепла, чтобы своевременно выявить и устранить возможные проблемы. С 29 сентября начнётся подключение к отоплению школ, детских садов и больниц.
Теплосетевой комплекс Химок состоит из 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.
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Дайана Хусинова