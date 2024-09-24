Подавать тепло в Раменском начнут с 1 октября

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Подачу тепла в Раменском городском округе начнут с 1 октября. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации муниципалитета Владимир Векленко.
«В сентябре пробные топки уже провели подразделения Раменской теплосети «Раменское», «Ильинское», «Ульянино» и «Гжель». В первый день отопительного периода стартует подача тепла на объекты социальной сферы – в детские, учебные и лечебные учреждения. Во второй и третий дни тепло придёт в многоквартирные дома», – рассказали в пресс-службе.Начать подачу отопления для социально значимых объектов и многоквартирных домов с 1 октября рекомендовало Министерство энергетики Московской области на фоне понижения температуры воздуха в Московском регионе.
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