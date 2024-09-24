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Подавать тепло в Раменском начнут с 1 октября

24 сентября 2024, 17:59
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Подачу тепла в Раменском городском округе начнут с 1 октября. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации муниципалитета Владимир Векленко.


«В сентябре пробные топки уже провели подразделения Раменской теплосети «Раменское», «Ильинское», «Ульянино» и «Гжель». В первый день отопительного периода стартует подача тепла на объекты социальной сферы – в детские, учебные и лечебные учреждения. Во второй и третий дни тепло придёт в многоквартирные дома», – рассказали в пресс-службе.
Начать подачу отопления для социально значимых объектов и многоквартирных домов с 1 октября рекомендовало Министерство энергетики Московской области на фоне понижения температуры воздуха в Московском регионе.

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#московская область
#мкд
#социальная инфраструктура
В Туле установят скульптуру беременной Богородицы
24 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Anna_Anikina

Скульптуру «Богородица в ожидании младенца Иисуса» установят в Туле, открытие памятника состоится в ходе всероссийского женского форума «Вместе-7Я», сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«В рамках форума планируется открытие первой в России скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса», — говорится в сообщении.
На форуме, который станет крупнейшей объединяющей женщин площадкой, планируется обсудить такие актуальные вопросы, как демография, укрепление традиционных семейных ценностей, популяризация женского предпринимательства, духовные аспекты семейной жизни и пр. Кроме того, участницам форума покажут фильм об истории создания скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса».

Форум состоится 25 сентября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля «Атриум».

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#скульптура
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С 24 сентября по 27 октября пройдёт онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
24 сентября 2024, 17:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 24 сентября по 27 октября пройдёт пятая Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-турнир проверяет и улучшает знания правил дорожного движения у учеников 1–9 классов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Безопасность детей – один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, цель которых — научить детей правильно вести себя на дорогах. Например, на олимпиаде особое внимание уделяется навыкам безопасного поведения на пешеходных переходах, в транспорте и при использовании средств индивидуальной мобильности.

«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Безопасность на дорогах повышается не только благодаря знанию правил дорожного движения, но и благодаря хорошему состоянию дорог. За пять лет реализации национального проекта было отремонтировано более четырёх тысяч участков дорог, ведущих к образовательным и развлекательным учреждениям. Эта работа продолжается и в текущем году.

«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км», — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
Участие в Олимпиаде бесплатное и проходит на образовательной платформе Учи.ру.

Больше информации об Олимпиаде доступно на сайте.

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В Подмосковье стартовали уроки «Школы профориентации для родителей»
24 сентября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области стартовал проект «Школа профориентации для родителей». Пилотный класс запустил Кадровый центр Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
О предстоящем старте проекта объявила зампред Правительства Татьяна Голикова в апреле на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Цель инициативы – дать детям и родителям основные инструменты для профориентации, создать условия для поиска профессии мечты. Проект уже был апробирован в онлайн-формате, и теперь стартовали очные занятия.
«Порой родителям бывает сложно принять верное решение и помочь ребёнку выбрать будущую профессию. Проект помогает родителям выстроить отношения и направить ребёнка в правильном направлении. Это тестовые занятия, профориентация с выездом на предприятия и в компании, занятия с психологами», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Первый урок профориентационной школы прошёл в Домодедовской школе №8. В нём приняли участие 12 команд по два человека в каждой, родитель и ребёнок.

Программа разработана сертифицированными педагогами-психологами Кадрового центра. Главный принцип – работа над совместными проектами, коллективный поиск ответа на проблемные вопросы, расстановка приоритетов.
«Идея проекта зародилась в диалоге с людьми, которые приходили на мероприятия Кадрового центра Подмосковья. Оказалось, что есть очень большой запрос именно на раннюю профориентацию. При этом важно, чтобы это была совместная работа детей и родителей. Занятия проводятся бесплатно. Планируется запустить их и в других городских округах Подмосковья», – поделилась планами директор Центра занятости Московской области Светлана Скородумова.
Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, программа рассчитана на три месяца, восемь уроков и три уровня мастерства – начальный, базовый и продвинутый. В итоге ребята и родители получат всё необходимое, чтобы не ошибиться при выборе профессии мечты.

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В Подмосковье провели 2,5 тыс. работ с системами вентиляции многоквартирных домов
24 сентября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала года провели около 2,5 тыс. работ по обслуживанию систем вентиляции в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задачи вентиляционной системы – поддерживать оптимальный микроклимат, удалять загрязнённый воздух и обеспечивать воздухообмен в помещениях, где используют газовое оборудование. Регулярные проверки состояния вентиляции в многоквартирных домах возложен на управляющие компании. Осмотры должны проходить не реже трёх раз в год. Специалисты оценивают эффективность работы системы, выявляют неисправности, проводят очистку и ремонт», – уточнили в пресс-службе.
Жильцы должны следить за тем, чтобы вентиляционные решетки не были закрыты или заблокированы, сообщать своей управляющей компании о любых изменениях в работе системы.

Как напомнили в ведомстве, жители региона могут сообщить о неисправностях вентиляции в УК или на линию Единой диспетчерской службы Подмосковья через портал ЕДС МО.

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«Не спасает»: Эксперт объяснил, что делать, если взломали Telegram с двухфакторной защитой
Эксперт по кибербезопасности Седов: на Telegram нужно ставить защиту в несколько этапов
24 сентября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Мошенники не перестают пугать россиян своими схемами взлома социальных сетей. Так, например, двухфакторная аутентификация в Telegram потеряла свою силу и надежность.
Журналист «Радио 1» сам попал в неприятную ситуацию, когда аккаунт Telegram оказался в руках злоумышленников, вымогающих с помощью сгенерированных голосовых сообщений деньги с родных, друзей и коллег. При этом, была установлена рекомендованная двойная защита.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что при любом раскладе двухфакторная аутентификация лучше, чем ее отсутствие.

«Но это не панацея и не единственное, что должно быть, потому что бывает трехфакторная, четырехфакторная и так далее. В частности, в других факторах может быть «капча» – нужно написать, что видите на рисунке, где карикатурно замечаются какие-то буквы или последовательность символов. Существует та же биометрия», — сказал эксперт.

Он добавил, что такая защита может быть неудобна, однако надежна.

«Нам же удобно не закрывать дверь квартиры на замок, прийти, толкнуть и попасть вовнутрь. Но никто так не делает. Мы закрываем на замок, а то и на два надежных», — привел аналогию специалист.

По его словам, важный момент в двухфакторной аутентификации — разные каналы связи.

«Если держать все гаджеты в одной сумке, то, потеряв, вы сделаете большой подарок для злоумышленника. Если я с планшета захожу в свой аккаунт и получаю на планшет же второй пароль, то это глупости. А когда второй пароль приходит на другой канал связи, например, в смс мобильного телефона — это другое дело. Планшет, ноутбук, смартфон — это один канал связи — интернет, другой канал связи — обычное смс на телефон», — объяснил Олег Седов.

Если взлом все-таки произошел, то, по рекомендациям эксперта по кибербезопасности, нужно обновить всю систему, поменять все пароли, перезагрузить гаджет несколько раз и снова поменять пароли.

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В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили выплату вместо земли
24 сентября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Многодетные семьи Московской области, стоящие в очереди на получение бесплатного земельного участка, могут получить вместо него выплату в размере 400 тысяч рублей, этой возможностью воспользовались уже более тысячи очередников, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ранее мы увеличили размер выплаты, а получение перевели в «цифру» и сделали удобным, потому что видели востребованность этого у наших многодетных семей. Оформить выплату могут почти 24 тысячи семей, а более тысячи уже получили эти выплаты», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что единственным условием для получения выплаты в настоящее время является нахождение в очереди на земельный участок.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий
24 сентября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты из Подмосковья завоевали четыре медали в финале чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Кира Мухина из Физико-технического колледжа взяла три золотые награды основного, индустриального и международного уровня в компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах». Серебро досталось Артёму Рабову из Ступинского техникума им. Туманова в компетенции «Специалист по анализу данных», – уточнили в ведомстве.
В чемпионате приняли участие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий из разных регионов России и 16 иностранных государств.

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#образование
#школьники
#чемпионат
#технологии
#подмосковье
#московская область
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Госдума одобрила компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении
Госдума приняла закон, уточняющий оплату неиспользованных отгулов при увольнении
24 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/pcess609

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате увольняющемуся сотруднику компенсации за неиспользованные отгулы. Соответствующая информация опубликована на сайте ГД.
Данный законопроект предлагает использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. В Думе отметили, что этот день можно будет прибавить к основному отпуску.

В случае увольнения работник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда. Уточняется, что нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, который затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»
Лантратова: высказывание о нежелании иметь детей не попадёт под статью
24 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила, что законопроект, касающийся идеологии чайлдфри, затрагивает именно пропаганду идеи отказа от деторождения. Об этом информирует RT.
«То есть когда через различные каналы информации идёт настойчивое, систематическое распространение определённых взглядов с целью изменения общественного мнения. Некоторые высказывают опасения, что такой закон может нарушить право женщин самостоятельно решать, хотят ли они ребёнка или нет. Это не так», — цитирует парламентария RT.

По словам Лантратовой, данный закон укрепляет право женщины принять решение о рождении ребенка самостоятельно. Депутат подчеркнула, что нынешняя информационная среда, особенно в интернете, является крайне агрессивной.

Лантратова заключила, что особенно жёсткая санкция будет установлена для тех, кто пытается пропагандировать движение чайлдфри среди несовершеннолетних.

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