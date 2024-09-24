На выходных в Московской области начнётся подача тепла в социальные объекты

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На еженедельном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьёва обсуждалась подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону. С этого воскресенья тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и больницы, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
«Все, что связано с модернизацией тепло- и электроснабжения, звучит очень часто, подробно — и это оправдано. Мы не первый год ведем большую системную работу. И в будущем она станет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и концессий с Газпромом. Понятно, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона, как впрочем, и многие другие мероприятия. Очень важно держать темп, который мы сейчас набрали», — сообщил Андрей Воробьёв.
В Лыткарине после опрессовки начался капитальный ремонт теплосетей от котельной № 1 протяжённостью 220 метров. Работы завершатся к концу недели.
В рамках долгосрочной программы на 2024–2029 годы запланировано 636 мероприятий, из которых 267 начнут реализовывать в этом году — модернизацию 195 километров теплосетей, 100 котельных/ЦТП, а также строительство 47 новых котельных.
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Дайана Хусинова