Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в День Победы

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
В День Победы глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску «Отстоявшим Отчизну».
Обращаясь к присутствующим, он отметил, что 79 лет назад Красная армия разгромила фашистов, а ныне живущие помнят и чтут подвиг тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто отдал жизнь ради жизни следующих поколений.
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии возложения венков приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин, волонтеры, активисты, представители общественных организаций и движений.
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
Среди тех, кто принял участие в мероприятии, была химчанка, жительница блокадного Ленинграда Надежда Ивановна Туманова. Она рассказала, что когда началась война, она была ещё совсем маленькой, но в День Победы ей было уже восемь лет и она всё прекрасно помнит.
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом, который на пути к Москве так и не смогли преодолеть немецко-фашистские захватчики. Из города на фронт ушли более 25 тысяч человек, из которых около семи тысяч не вернулись домой. Ещё десятки тысяч химчан трудились на благо фронта в тылу.
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«Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Волошин.
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии возложения венков приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин, волонтеры, активисты, представители общественных организаций и движений.
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
«Хотелось бы выразить слова благодарности каждому ветерану, солдатам и офицерам, всем тем, кто встал на защиту светлого будущего нашей страны тогда и тем, кто защищает интересы нашей Родины сегодня. Низкий вам поклон!», — сказал Сергей Малиновский.
Среди тех, кто принял участие в мероприятии, была химчанка, жительница блокадного Ленинграда Надежда Ивановна Туманова. Она рассказала, что когда началась война, она была ещё совсем маленькой, но в День Победы ей было уже восемь лет и она всё прекрасно помнит.
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
«Я помню день окончания войны, вдруг объявили: «Победа, Победа!». Что происходило на нашей маленькой Тверской улице в Ленинграде — этого не передать словами. Был такой солнечный и тёплый день. Нашей радости не было границ», — сказала Надежда Туманова.
Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом, который на пути к Москве так и не смогли преодолеть немецко-фашистские захватчики. Из города на фронт ушли более 25 тысяч человек, из которых около семи тысяч не вернулись домой. Ещё десятки тысяч химчан трудились на благо фронта в тылу.
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