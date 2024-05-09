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Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в День Победы

09 мая 2024, 18:33
Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

В День Победы глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску «Отстоявшим Отчизну».
Обращаясь к присутствующим, он отметил, что 79 лет назад Красная армия разгромила фашистов, а ныне живущие помнят и чтут подвиг тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто отдал жизнь ради жизни следующих поколений.

«Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Волошин.



Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии возложения венков приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин, волонтеры, активисты, представители общественных организаций и движений.

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

«Хотелось бы выразить слова благодарности каждому ветерану, солдатам и офицерам, всем тем, кто встал на защиту светлого будущего нашей страны тогда и тем, кто защищает интересы нашей Родины сегодня. Низкий вам поклон!», — сказал Сергей Малиновский.

Среди тех, кто принял участие в мероприятии, была химчанка, жительница блокадного Ленинграда Надежда Ивановна Туманова. Она рассказала, что когда началась война, она была ещё совсем маленькой, но в День Победы ей было уже восемь лет и она всё прекрасно помнит.

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

«Я помню день окончания войны, вдруг объявили: «Победа, Победа!». Что происходило на нашей маленькой Тверской улице в Ленинграде — этого не передать словами. Был такой солнечный и тёплый день. Нашей радости не было границ», — сказала Надежда Туманова.

Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом, который на пути к Москве так и не смогли преодолеть немецко-фашистские захватчики. Из города на фронт ушли более 25 тысяч человек, из которых около семи тысяч не вернулись домой. Ещё десятки тысяч химчан трудились на благо фронта в тылу.

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Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне
09 мая 2024, 18:37

Фото: istockphoto/bruev

Российская станция «Радио Таврия» передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне. Об этом пишет РИА Новости.
Агенству силовиками РФ была предоставлена видеозапись. На ней, украинские полицейские, которые находятся в оккупированном городе Херсон и слушают обращение Иосифа Сталина.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную.....», — передает российская станция.

Напомним, что Херсонская область воссоединилась с РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума.

На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других. Президент России в своей речи подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период.

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Глава Химок в День Победы заложил капсулу в основание будущего мемориала защитникам Отечества
09 мая 2024, 17:50

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с участником Специальной военной операции и ветераном Великой Отечественной войны заложил капсулу с посланием будущим поколениям в основание будущего мемориала защитникам Отечества. Монумент будет установлен на пересечении проспекта Мира и улицы Победы.
«В наши дни бойцы берут пример с поколения победителей. Поэтому, в честь защитников Отечества мы установим монумент — сегодня, в День Победы, заложили капсулу с посланием потомкам в его основание. Для нас это очень важный момент, который позволит связать два поколения героев — Великой Отечественной и Специальной военной операции», — отметил Волошин.
В установке капсулы также принял участие житель городского округа, Владимир К., который в феврале 2023 года добровольно отправился служить в зону Специальной военной операции. Он рассказал, что у него воевали два деда и поэтому для него особенно важно помнить историю и сохранять преемственность поколений.

Место для мемориала было выбрано не случайно — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, где уже находятся Вечный огонь и обелиски «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Территорию окружают тематические аллеи, включая аллею героев трудовой славы, состоящую из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок.

Надпись на постаменте мемориала была выбрана жителями через онлайн голосование, где более 70% участников поддержали вариант «Сохраняя прошлое — защищаем будущее».

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В городском округе Серпухов поздравили ветеранов с Днем Победы
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В Кишинёве участники автопробега развернули рекордную копию Знамени Победы
09 мая 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Alex_str

В Кишинёве прошёл автопробег под названием «Победа. Одна на всех», посвящённый празднику 9 Мая. Эта акция стала кульминацией праздничных мероприятий.
Участники автопробега развернули огромное полотнище, копирующее знаменитое Знамя Победы, сообщает РИА Новости. Размер флага составил 50 метров в длину и 25 в ширину. Также рядом были развёрнуты копии штандартов 2-го и 3-го Украинских фронтов, которые освобождали Молдавию от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщил организатор мероприятия, руководитель общественного движения «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, в общей сложности к автопробегу присоединились более 600 машин. Также в Кишинёве состоялся многотысячный марш Победы. Шествие прошло по центральным улицам молдавской столицы. К акции присоединились общественные организации и движения патриотической направленности.

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Депутат Госдумы поздравил россиян с Днем Победы и заверил, что Россия даст отпор новому врагу
Депутат Толмачёв: Перед лицом России стоит новый враг, которого мы победим
09 мая 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

На Красной площади в Москве прошел Парад Победы в честь 79-летней годовщины Великой Отечественной Войны. На мероприятии присутствовали ветераны, культурные деятели, политики, участники специальной военной операции и другие гости. После торжественного шествия все обменивались поздравлениями и пожеланиями.
К россиянам обратился депутат Государственной Думы Александр Толмачёв, который в беседе с корреспондентом «Радио 1» сообщил, что Парад Победы является главным праздником для страны, а участники СВО – это современные герои.

«Это уже не первый Парад, и хочется сказать, что День Победы – это главный праздник для всей нашей страны. Здесь ветераны Великой Отечественной Войны, которые отстояли мир и наше настоящее и будущее. Здесь же участники военной операции – современные герои», – отметил депутат.

Он также обратил внимание на то, что чувствуется единство и сплоченность людей. Толмачёв пожелал всем гражданам мужества и терпения, подчеркнув, что на сегодняшний день перед лицом России стоит новый враг, которого необходимо победить.

«Чувствуется единство людей, сплоченность и решимость сделать всё для новой победы, которую мы все ждем. Я хотел бы пожелать всем гражданам страны силы, мужества, стойкости, терпения, быть достойными наших предков-победителей. Потому что сегодня, нам противостоит новый враг, но мы дадим ему отпор, как это сделали наши деды и прадеды», – заключил парламентарий.

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В Берлине полиция не позволила пройти шествию «Бессмертного полка» одним строем
09 мая 2024, 16:42

Фото: istockphoto/LARISA DUKA

Берлинская полиция вмешалась в шествие «Бессмертного полка», не позволив его участникам единым строем пройти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом пишет «РИА Новости».
Шествие проходит на фоне запрета властей Берлина на символику Советского Союза и флаг РФ. Отмечается, что акция началась под пение военных песен, а также крики «ура», но практически сразу была остановлена.

Несколько проходов к мемориалу перекрыла полиция. Людям, которые не успели присоединиться к шествию, пришлось через забор передавать цветы для возложения. Помимо этого, акцию пытались сорвать провокаторы с флагами Украины, но их оттеснили сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других.

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В городском округе Серпухов поздравили ветеранов с Днем Победы
09 мая 2024, 16:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В честь 79-ой годовщины Великой Победы в Серпухове, Пущино и Протвино прошли поздравления ветеранов. Об этом сообщает администрация городского округа Серпухов.
В раздаче подарков ветеранам приняли участие заместители главы г.о. Серпухов, депутаты городского Совета и активисты «Здорового Отечества». Подарки были вручены не только ветеранам Великой Отечественной Войны, но и труженикам тыла, семьям военнослужащих, участникам специальной военной операции на территории Украины.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов


Прежде сообщалось о награждении значками юнармейца серпуховчан. Награды получили 55 ребят. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Юных серпуховичей поздравили с Днем Победы
09 мая 2024, 15:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Юные серпуховичи награждены значками юнармейца. Награды вручали глава г.о. Серпухов Сергей Никитенко и исполняющий обязанности начальника Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майор Михаил Баитов, сообщает администрация городского округа.
Значки юнармейца получили 55 ребят. Они поклялись достойно нести полученное звание, трудиться на благо страны.

Кроме того, 14 серпуховичей получили паспорта гражданина РФ.

Глава Серпухова Сергей Никитенко совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, председателем Совета депутатов Михаилом Шульгой ребятам пожелали сохранять традиции предков и чтить память воинов, которые сражались за Родину.


Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Студентам Губернского колледжа были вручены благодарственные письма за активную жизненную позицию и высокие результаты в региональном чемпионате «Молодые профессионалы – 2024». Среди студентов – будущие кинологи, спасатели, сварщики, повара, педагоги и воспитатели. Директором колледжа является народный учитель России Александра Лысикова.

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На Дне Победы в российских городах заметили вагнеровцев с портретом Пригожина
Ura.ru: на Дне Победы в городах ХМАО появились вагнеровцы с портретом Пригожина
09 мая 2024, 15:42

Фото: РИА Новости/ Елена Копылова

На мероприятиях в честь Дня Победы в городах Ханты-Мансийского автономного округа заметили участников ЧВК «Вагнер» с портретами ее основателя Евгения Пригожина. Об этом пишет Ura.ru.
Один из них был замечен возле Вечного огня в парке Победы Нижневартовска. На кадрах, которые снял журналист, видно мужчину в камуфляже с шевронами ЧВК «Вагнер». Он держит в руках флаг с портретом Пригожина и символикой военной компании. Находился у Вечного огня он недолго.

Сообщается, что с аналогичным флагом заметили мужчину в Ханты-Мансийске. Там же, один из участников праздничного пробега на полную громкость включил песню Вики Цыгановой «Вагнер», которую в ЧВК считают своим гимном.

Ранее сообщалось, что 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе командир ЧВК с позывным Ратибор, войдут в состав спецназа «Ахмат». Решение было принято после встречи командира «Ахмата» Апти Алаудинова с высокопоставленными членами ЧВК «Вагнер», которая проводилась по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Участники СВО поделились впечатлениями от Парада Победы на Красной площади
09 мая 2024, 15:34

Фото: сайт Кремля

В Параде Победы 9 мая 2024 года приняли участие российские бойцы, выполняющие воинский долг в зоне специальной военной операции. Так прослеживается связь поколений: тех кто встречал Победу 79 лет назад с теми, кто сейчас защищает Отечество с оружием в руках.
О своих впечатлениях от Парада Победы корреспонденту «Радио 1» рассказали председатель Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР, старший лейтенант, командир взвода медицинской службы Андрей Самойлов и депутат Народного Совета ЛНР, руководитель Луганского регионального отделения МГЕР («Молодая гвардия Единой России») рядовой Михаил Голубович. Оба они отправились воевать 23 февраля 2022 года добровольцами в рядах Народной милиции ЛНР.

Михаил Голубович рассказал о переполняющих его эмоциях от пребывания в самом сердце Родины, на Красной площади, и от только что завершившегося Парада Победы.

«Когда в начале парада пошёл снег, девять тысяч солдат, ни на секунду не дрогнувших, замерших в железном строю и отдающие честь друг другу и главе государства... Это производит очень мощное впечатление и наполняет гордостью за нашу страну и армию», — сказал он.

Голубович также рассказал, что ему очень понравился воздушный парад и самолёты, нарисовавшие в небе российский триколор.

Фото: сайт Кремля

Андрей Самойлов вспомнил о воинской службе. Он вспомнил, как он и бойцы его подразделения обеспечивали эвакуацию раненых с поля боя. По его словам, часто приходилось помогать и мирным жителям, потому что солдаты ВСУ вели огонь, не разбирая, кто перед ними — военные или гражданские.

В Параде Победы солдат отметил очень важный на его взгляд момент: преемственность поколений. Это было наглядно видно, когда перед трибуной проходили юнармейцы и участвовали в параде вместе со старшими товарищами.

«Задача по патриотическому воспитанию молодого поколения страны идёт в правильном направлении. В одном строю идут и действующие воины, и подрастающее поколение, представители которого только готовятся к защите Родины. Так и должно быть», — выразил уверенность Самойлов.

Такой парад, такое единение ветеранов, армии, молодёжи и всех граждан России не оставляют сомнений в достижении всех целей спецоперации и вызывают чувство гордости за свою страну, отметили в заключение участники СВО.

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