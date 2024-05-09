Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в День Победы

На Красной площади в Москве прошел Парад Победы в честь 79-летней годовщины Великой Отечественной Войны. На мероприятии присутствовали ветераны, культурные деятели, политики, участники специальной военной операции и другие гости. После торжественного шествия все обменивались поздравлениями и пожеланиями.