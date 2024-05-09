Андрей Воробьёв вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, посетил Парад Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Парад Победы вместе со своими детьми и семьей Героя России, погибшего на СВО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Вдова Александра Сычева самостоятельно воспитывает четверых детей. На торжественное мероприятие в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне супруга Героя приехала со своими сыновьями. Двое дочерей остались дома из-за плохого самочувствия. Андрей Воробьёв рассказал, что семья Героя СВО очень хотела посетить парад.
Он также обратил внимание на то, что важно помнить о Победе, которая досталась такой дорогой ценой. По словам губернатора, в Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны.
Фото: Константин Семенец
О том, что семья погибшего на СВО бойца хотела бы посетить Парад Победы, Андрей Воробьёв узнал в конце января, когда навещал их. Вдова бойца СВО выразила Андрею Воробьёву слова благодарности за возможность посетить Парад Победы.
Фото: Константин Семенец
Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. За время несения службы он показал достойные результаты, поразил большое количество техники ВСУ. Сычев был оператором дронов 45-й бригады. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон.
В августе 2023 года Сычев погиб при выполнении воинского долга.
В конце декабря прошлого года в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» Андрей Воробьёв передал семье Сычевых государственную награду - медаль «Золотая звезда», которой был удостоен их папа и муж.
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«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш Президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ», – сообщил Воробьёв.
Он также обратил внимание на то, что важно помнить о Победе, которая досталась такой дорогой ценой. По словам губернатора, в Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны.
«Вряд ли все дети смогут пообщаться с теми, кто прошел войну. Им сейчас уже 95-100 лет. Парад проводится как раз для того, чтобы мы все помнили подвиг наших дедов и прадедов», – отметил губернатор.
Фото: Константин Семенец
О том, что семья погибшего на СВО бойца хотела бы посетить Парад Победы, Андрей Воробьёв узнал в конце января, когда навещал их. Вдова бойца СВО выразила Андрею Воробьёву слова благодарности за возможность посетить Парад Победы.
«Хочется поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы! Мы приехали на Парад на Красную Площадь вместе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Он был у нас в гостях на Рождество, и обещал, что обязательно осуществит мечту детей – привезет их сюда 9 мая. Мы очень благодарны губернатору за исполнение желания. Огромное спасибо! Нам безумно понравилось. Это невероятные ощущения, когда ты видишь, как ребята маршируют по брусчатке, прямо сердце замирает», – рассказала вдова бойца СВО.
Фото: Константин Семенец
Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. За время несения службы он показал достойные результаты, поразил большое количество техники ВСУ. Сычев был оператором дронов 45-й бригады. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон.
В августе 2023 года Сычев погиб при выполнении воинского долга.
В конце декабря прошлого года в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» Андрей Воробьёв передал семье Сычевых государственную награду - медаль «Золотая звезда», которой был удостоен их папа и муж.
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Анастасия Хохлова