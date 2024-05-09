Радио1
Главная / Новости / Общество/ Андрей Воробьёв вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, посетил Парад Победы

Андрей Воробьёв вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, посетил Парад Победы

09 мая 2024, 14:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Парад Победы вместе со своими детьми и семьей Героя России, погибшего на СВО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Вдова Александра Сычева самостоятельно воспитывает четверых детей. На торжественное мероприятие в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне супруга Героя приехала со своими сыновьями. Двое дочерей остались дома из-за плохого самочувствия. Андрей Воробьёв рассказал, что семья Героя СВО очень хотела посетить парад.
«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш Президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ», – сообщил Воробьёв.



Он также обратил внимание на то, что важно помнить о Победе, которая досталась такой дорогой ценой. По словам губернатора, в Московской области осталось около 600 участников Великой Отечественной войны.

«Вряд ли все дети смогут пообщаться с теми, кто прошел войну. Им сейчас уже 95-100 лет. Парад проводится как раз для того, чтобы мы все помнили подвиг наших дедов и прадедов», – отметил губернатор.

Фото: Константин Семенец

О том, что семья погибшего на СВО бойца хотела бы посетить Парад Победы, Андрей Воробьёв узнал в конце января, когда навещал их. Вдова бойца СВО выразила Андрею Воробьёву слова благодарности за возможность посетить Парад Победы.

«Хочется поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы! Мы приехали на Парад на Красную Площадь вместе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Он был у нас в гостях на Рождество, и обещал, что обязательно осуществит мечту детей – привезет их сюда 9 мая. Мы очень благодарны губернатору за исполнение желания. Огромное спасибо! Нам безумно понравилось. Это невероятные ощущения, когда ты видишь, как ребята маршируют по брусчатке, прямо сердце замирает», – рассказала вдова бойца СВО.


Фото: Константин Семенец


Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. За время несения службы он показал достойные результаты, поразил большое количество техники ВСУ. Сычев был оператором дронов 45-й бригады. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон.

В августе 2023 года Сычев погиб при выполнении воинского долга.

В конце декабря прошлого года в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» Андрей Воробьёв передал семье Сычевых государственную награду - медаль «Золотая звезда», которой был удостоен их папа и муж.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы

Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС

Андрей Воробьёв возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
#губернатор
#дети
#семья
#награды
#президент
#дрон
#медаль
#вов
#ценности
#парад
#подвиг
#парад победы
#доброе сво
#всу
Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
09 мая 2024, 13:54

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки глава Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Сейчас ей 88 лет. Во время Великой Отечественной Войны Галина Петровна встретила блокаду вместе с матерью, сохранив в памяти дни голода, эвакуации и переезды.
По ее словам, отец отправился на фронт в самые первые дни Великой Отечественной войны. Ее отчаянные воспоминания о последнем прощании с отцом всплывают сейчас в ее рассказах.

«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», — поделилась воспоминаниями Галина Юркина.
Также она вспомнила, как в репродукторе раздавался голос Левитана, объявляющий о победе Красной Армии. Этот звук означал конец страшной войны и начало новой эпохи для многих, включая Галину.

Переехав в Химки в 1958 году, Галина продолжила свою жизнь, трудясь инженером до пенсии. Ее оптимизм и желание поделиться своими воспоминаниями о военных годах делают ее важным свидетельством истории, передающим опыт молодым поколениям, отметили в пресс-службе администрации г.о. Химки.

Читайте также:

День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров

Стало известно, что сделали российские военные в День Победы

МИД Литвы назвал тренировки ВСУ Западом на Украине первым шагом перед отправкой войск
#химки
#пенсии
#вещи
#жизнь
#дмитрий волошин
#война
#отец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: День Победы напоминает о цене мира и свободы
09 мая 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

День Победы — это напоминание о стоимости мира и свободы, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Об этом он написал 9 мая в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день воины на западных границах России продолжают бороться за эти ценности, уничтожая проявления национализма.

Кадыров выразил уверенность в том, что окончательная победа будет достигнута. Он также отметил подвиг советских воинов и тружеников тыла, который является ярким примером мужества, самоотверженности и истинного патриотизма.

В этот особенный день он выразил свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли Победу и прошли до самого Берлина. Также он вспомнил героически павших солдат, которые принесли мир и спокойствие на долгие годы.

Кадыров подчеркнул, что память о тех, кто жертвовал своими жизнями во имя Победы, навсегда останется в сердцах.

Читайте также:

В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню из-за советской символики

Стало известно, что сделали российские военные в День Победы

В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов
#подмосковье
#полиция
#россия
#победа
#военные
#ценности
#единая россия
#память
#подвиг
#telegram
#мир
#кадыров
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов
09 мая 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Московского областного отделения «Единой России»

В Московской области проживает около 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России» и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты, активисты партии и молодогвардейцы поздравляют и благодарят ветеранов в этот День Великой Победы.
В рамках этой инициативы Игорь Брынцалов и глава балашихинского отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретились с ветераном Александром Золотовым, который вел боевые действия во время войны и продолжал служить после ее окончания. Брынцалов отметил важность исторического вклада ветеранов и их преданность Родине.

«Для меня каждая наша встреча – великая честь и большая радость. Вместе с боевыми товарищами Александр Григорьевич прошагал суровыми тропами войны. Принимал участие в обороне Москвы и освобождал Европу. По его воспоминаниям написано множество статей. Они пропитаны отвагой, мудростью и беззаветной любовью к Родине. Для всех нас – это не просто ценные исторические факты – это урок долга и чести», — заявил Брынцалов.
По всей области проводятся аналогичные мероприятия. В Мытищах активисты «Единой России» под руководством секретаря местного отделения Юлии Купецкой поздравили ветеранов Наталию Беликову и Софию Мелентьеву. В честь этого праздника устроили концерт с участием актеров театра «Огниво», чтобы поддержать героических ветеранов.

София Мелентьева, которая прошла боевой путь через Европу, и Наталия Беликова, которая вместе со своим мужем служила во время войны, получили заслуженные награды и признание за свой вклад в Победу.

Празднование Дня Победы продолжается в других городах, включая Щелково и Павлово-Посадский. Здесь тоже проводятся торжества с участием ветеранов и выступлений местных артистов. Все эти мероприятия напоминают о важности и ценности памяти о Победе и о том, как важно передавать исторический опыт будущим поколениям.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы

Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
#россия
#щёлково
#губернатор
#концерт
#цветы
#награды
#сергей юров
#игорь брынцалов
#вов
#ценности
#единая россия
#мероприятия
#встреча
#активисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотники впервые атаковали НПЗ в Башкирии
09 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

Первый раз в истории Башкирии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез».
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. На территории предприятия произошел пожар.

Авторы канала уточнили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

В конце марта 2024 года в непосредственной близости от Уфы был замечен беспилотный летательный аппарат. Диспетчеры, основываясь на имеющихся данных, заявили, что это не оказало влияния на безопасность.

Читайте также:

Baza: На рязанском НПЗ начался пожар после атаки беспилотников

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА

Reuters: Россия произвела «сверхбыстрый» ремонт НПЗ после атак украинских дронов
#россия
#пожар
#ремонт
#безопасность
#аппарат
#предприятия
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
09 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника в июне 2023 года.

Отмечается, что у Вечного огня в парке Славы также лежит венок от президента Украины Владимира Зеленского. Однако точное время возложения венка неизвестно.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что у вечного огня дежурят сотрудники полиции, но массовых мероприятий не наблюдается.

Читайте также:

Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить

Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
#цветы
#президент
#закон
#сотрудники
#владимир зеленский
#сво
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
09 мая 2024, 11:23

Фото: кадр из трансляции

Вместе с лидерами десяти стран, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Кубу, Лаос и Республику Гвинею-Бисау, президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени этих лидеров также принесли цветы к стелам городов-героев.



На военном параде, посвященном 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присутствовали президенты вышеупомянутых стран, включая Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Сердара Бердымухамедова, Шавката Мирзиёева, Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Сисоку Эмбало.

Читайте также:

99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО

Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить

Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
#цветы
#вов
#ветеран
#солдаты
#сво
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
Бойцы СВО приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве
09 мая 2024, 11:03

Фото: Радио 1

Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в строю идут солдаты и офицеры, которые прибыли с линии боевого столкновения. Это военнослужащие, участвовавшие во взятии Авдеевки и Артемовска, в боях под Кременной и на Времевском выступе. В отражении контрнаступления ВСУ в районе Вербовое — Работино.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.

Читайте также:

Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас

Путин: Россия никому не позволит ей угрожать

Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав видео с трофейной техникой
#парад
#солдаты
#всу
#россия
#владимир путин
#президент
#видео
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал участников СВО героями, которых поддерживает вся Россия
09 мая 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на торжественной части Парада Победы и заявил, что все участники СВО являются героями, которых поддерживает вся страна.
«С вами — вся Россия! В вас верят, переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества», — отметил глава государства.

Военнослужащих и участников СВО также поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Парад Победы в Москве состоялся на Красной площади. В торжественном мероприятии приняли участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Несмотря на погодные условия, в заключении торжества состоялась авиационная часть Парада Победы.

Читайте также:

Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас

Путин поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным праздником

Путин: Россия никому не позволит ей угрожать
#россия
#сергей шойгу
#президент
#ветераны
#парад
#будущее
#человек
#министр
#парад победы
#сво
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы
09 мая 2024, 10:50

Фото: Дмитрий Белицкий

В Дом правительства Московской области в праздничный день пригласили около 50 уважаемых гостей из разных уголков региона. С праздником Великой Победы поздравил ветеранов войны, тружеников тыла, участников партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На встречу также пришли кадеты военных училищ, представители молодого поколения, чтобы из первых уст послушать рассказы людей, встречавших Победу 79 лет назад. Глава региона пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил их на Парад Победы на Красную площадь.

Фото: Дмитрий Белицкий

«Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через множество испытаний и приближавших победу над врагом, тот самый светлый и радостный, но и горький от потерь весенний день 1945 года. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех сердечно поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: Дмитрий Белицкий

После тёплой встречи в Доме регионального правительства губернатор Подмосковья и ветераны вместе поехали на Парад Победы. По дороге они рассказали Андрею Воробьёву о том, как пережили войну и как они живут теперь. Например, Валентина Зиновьевна Кубракова уже на протяжении 15 лет возглавляет в Ногинске местную организацию жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на то, что ей уже 87 лет, она регулярно посещает школы, проводит уроки мужества для ребят, рассказывает им о подвиге людей, отстоявших город на Неве.

Фото: Дмитрий Белицкий

«Я прошу ребят обязательно рассказывать о том далёком и героическом времени своим родителям, они же намного младше нас, блокадников, и не знают всего. Я целиком провела блокаду в Ленинграде, все 900 дней, а в этом году смогла посетить те места, где прошло моё детство, опаленное войной», — рассказала ветеран.

Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен рассказали губернатору, что этот год для них особенный. Они отмечают двойной юбилей: 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда и 65-летие совместной жизни.

Читайте также:

Андрей Воробьёв возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС

Подмосковные ветераны собрались на мероприятие «Наследники Победы в строю!»
#мо
#губернатор
#жизнь
#юбилей
#уроки
#ветеран
#парад победы
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф