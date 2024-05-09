Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы

Фото: Дмитрий Белицкий
В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья. С праздником Великой Победы поздравил ветеранов войны, тружеников тыла, участников партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На встречу также пришли кадеты, представители юного поколения, чтобы из первых уст послушать рассказы людей, встречавших Победу 79 лет назад. Глава региона пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил их на Парад Победы на Красную площадь.
Фото: Дмитрий Белицкий
Фото: Дмитрий Белицкий
После встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился вместе с ветеранами на Парад Победы. По дороге они рассказали ему, как пережили войну и как сложилась дальнейшая их жизнь. Например, Валентина Зиновьевна Кубракова на протяжении 15 лет возглавляет в Ногинске организацию жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на то, что ей уже 87 лет, она регулярно посещает школы, проводит уроки мужества.
Фото: Дмитрий Белицкий
Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен рассказали, что этот год для них особенный. Они отметят двойной юбилей: 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда и 65-летие совместной жизни.
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Фото: Дмитрий Белицкий
«Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!», — сказал Андрей Воробьёв.
Фото: Дмитрий Белицкий
После встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился вместе с ветеранами на Парад Победы. По дороге они рассказали ему, как пережили войну и как сложилась дальнейшая их жизнь. Например, Валентина Зиновьевна Кубракова на протяжении 15 лет возглавляет в Ногинске организацию жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на то, что ей уже 87 лет, она регулярно посещает школы, проводит уроки мужества.
Фото: Дмитрий Белицкий
«Я прошу ребят обязательно рассказывать о том времени своим родителям, они же намного младше нас, блокадников, и не знают всего. Я целиком провела блокаду в Ленинграде, а в этом году удалось посетить те места, где прошло моё детство, опаленное войной», — рассказала ветеран.
Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен рассказали, что этот год для них особенный. Они отметят двойной юбилей: 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда и 65-летие совместной жизни.
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Александр Бойцов