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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы

09 мая 2024, 10:50
Фото: Дмитрий Белицкий

Фото: Дмитрий Белицкий

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В Дом правительства Московской области были приглашены около 50 уважаемых гостей из разных уголков Подмосковья. С праздником Великой Победы поздравил ветеранов войны, тружеников тыла, участников партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На встречу также пришли кадеты, представители юного поколения, чтобы из первых уст послушать рассказы людей, встречавших Победу 79 лет назад. Глава региона пообщался с ветеранами за праздничным столом, а затем пригласил их на Парад Победы на Красную площадь.

Фото: Дмитрий Белицкий



«Мы очень рады видеть вас. Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: Дмитрий Белицкий

После встречи в Доме регионального правительства губернатор отправился вместе с ветеранами на Парад Победы. По дороге они рассказали ему, как пережили войну и как сложилась дальнейшая их жизнь. Например, Валентина Зиновьевна Кубракова на протяжении 15 лет возглавляет в Ногинске организацию жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на то, что ей уже 87 лет, она регулярно посещает школы, проводит уроки мужества.

Фото: Дмитрий Белицкий

«Я прошу ребят обязательно рассказывать о том времени своим родителям, они же намного младше нас, блокадников, и не знают всего. Я целиком провела блокаду в Ленинграде, а в этом году удалось посетить те места, где прошло моё детство, опаленное войной», — рассказала ветеран.

Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен рассказали, что этот год для них особенный. Они отметят двойной юбилей: 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда и 65-летие совместной жизни.

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Путин назвал участников СВО героями, которых поддерживает вся Россия
09 мая 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на торжественной части Парада Победы и заявил, что все участники СВО являются героями, которых поддерживает вся страна.
«С вами — вся Россия! В вас верят, переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества», — отметил глава государства.

Военнослужащих и участников СВО также поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

Парад Победы в Москве состоялся на Красной площади. В торжественном мероприятии приняли участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Несмотря на погодные условия, в заключении торжества состоялась авиационная часть Парада Победы.

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Путин поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным праздником
09 мая 2024, 10:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.
Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. При этом президент отметил, что Россия не позволит никому угрожать.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, которая мешает проводимой им политике.

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#день победы
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Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав видео с трофейной техникой
09 мая 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. Пост по случаю праздника он опубликовал в своем Telegram-канале.
«С Днем Великой Победы!» — сопроводил видео подписью заместитель руководителя Совета безопасности РФ.

Первая часть видеоролика посвящена танкам зарубежного производства, захваченным в зоне СВО и представленным на Поклонной горе, а вторая архивным видео 9 мая 1945 года.

На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники. За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

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#день победы
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На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/Goroda

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

На Красную Площадь внесли государственный флаг и знамя победы, ставшее главным символом над фашизмом.

За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

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Комендантский час вызвал панику среди жителей Вильнюса
09 мая 2024, 07:43

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Комендантский час и военные патрули на улицах Вильнюса вызвали панику у его жителей. Об этом рассказал мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.
В ночь со вторника на среду в крупнейших городах Литвы — Вильнюсе и Каунасе — был впервые введён комендантский час в рамках военных учений НАТО, передаёт портал LRT. Мэр столицы пояснил, что было выпущено сообщение о его введении с 22:00, но многие люди не увидели его, а потому, не обладая достаточной информацией и увидев военных с оружием, запаниковали.

Изначально предполагалось оповестить население, используя мобильную связь, но Национальный центр управления кризисами выступил против, заявив, что это вызовет панику. Однако она всё равно возникла из-за недостаточного информирования населения, заключил мэр Вильнюса.

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Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы
Посол Ноздрев: РФ следит за японо-американскими маневрами у своих границ
09 мая 2024, 06:11

Фото: istock / Oleksii Liskonih

РФ наблюдает за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио о вынужденном применении контрмер. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в беседе с РИА Новости.
«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — заявил глава дипмиссии РФ в Японии.
До этого представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Америка нацелена до конца 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС Штатов 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что Франция договорилась начать с Японией переговоры о взаимном доступе войск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#япония
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Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород
При ночной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек
09 мая 2024, 06:09

Фото: istock / maxim4e4ek

Предварительно, восемь человек пострадали при атаке украинских войск по Белгороду. Среди пострадавших есть ребенок. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Четверых человек с различными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь.

11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших получили помощь медиков на месте, от госпитализации они отказались.

В городе разрушения разного масштаба выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.

На местах работают оперативные службы, сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется.

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#белгородская область
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Российские хакеры взломали украинские сайты и разместили на них цитату Путина
Хакеры вставили цитату Путина и поздравление с 9 Мая на ста сайтах Украины
09 мая 2024, 04:47

Фото: istock / Михаил Руденко

Российские хакеры взломали порядка ста украинских сайтов и опубликовали на них поздравление с Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на одного из участников хакерской группы «Килобайт V».
Как рассказал собеседник издания, были взломаны, главным образом, сайты украинских университетов, лицеев и других учебных заведений. Поздравление с 9 мая и цитата российского лидера о братском украинском народе разместили на главных страницах более чем сотни сайтов по всей Украине. Стоит отметить, что хакеры не нарушили работу сайтов.

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы», — сказал участник хакерской группы.
Помимо этого, хакеры обратились к украинским бойцам, которые не желают умирать за киевский режим. Они призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», с помощью которой можно связаться с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военнослужащим.

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#режим
#новости
#хакеры
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Родившая от женатого мужчины женщина получила странное предложение от его супруги
09 мая 2024, 03:52

Фото: istock / monkeybusinessimages

Женщина, родившая ребенка от женатого мужчины получила неожиданное предложение от бывшей жены своего экс-любовника. Свою историю она рассказала на форуме Reddit.
Как утверждает 26-летняя женщина, в начале отношений с мужчиной, ставшим отцом ее ребенка, она не знала, что ее любовник женат. Спустя месяц он признался, что у него есть супруга, но сказал, что его брак является формальностью. Мужчина заверил, что женат исключительно по документам и что он ждет, когда подрастут дети, чтобы развестись.

«Я подсела на его внимание, прекрасный секс, все места, куда он меня водил. Чувствовала себя особенной. Такая наивная», — поделилась пользовательница.
Спустя время женщина забеременела, однако мужчина настаивал на аборте. Тогда рассказчица приняла решение растить ребенка самостоятельно, не требуя алиментов.

«Сначала он пытался уговорить меня на аборт по-хорошему. Когда я не сдалась, наговорил ужасных вещей и потребовал, чтобы я забыла его имя и не показывалась на глаза», — рассказала девушка.
Когда ребенку исполнилось 2 года, с женщиной связалась жена ее бывшего любовника. Она сообщила о разводе и пригласила девушку и ее сына познакомиться с их детьми. Позже она пояснила, что мужчина попал в ДТП 2 месяца назад и сейчас восстанавливается.

«Авария его потрясла. Он сказал ей, что сожалеет, что так поступил с сыном, не воспитывал его, не обеспечивал», — рассказывает автор поста.
Комментаторы призвали быть женщину бдительнее: никто не знает настоящих намерений бывшей жены. Некоторые указали, что, если отец мальчика действительно хочет познакомиться и общаться с ним, ему необходимо самостоятельно возобновить общение с женщиной и начать выплачивать алименты.

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