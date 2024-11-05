До конца года на маршруты Мострансавто выйдут ещё свыше 100 больших автобусов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия. На маршруты крупнейшего подмосковного перевозчика Мострансавто в этом году вышло 490 транспортных средств, а до конца года парк пополнят ещё свыше 100 больших автобусов.
А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предприятие обслуживает 255 автобусов, курсирующих на 27 маршрутах в Ленинском округе, Домодедове и Москве. Водители совершают в среднем 4,3 тыс. рейсов в сутки.
Он напомнил, что Ленинский городской округ заметно растёт.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее жители Ленинского городского округа обращали внимание на недостаточное количество автобусов и нарушения графика работы общественного транспорта. Больше всего это касалось пяти маршрутов – №367,379, 1201, 1228к и 356. Поэтому в зимний период на них дополнительно выйдут 24 автобуса различного класса вместимости.
В этом году сотрудникам Мострансавто увеличили зарплату на 5,5%. Кроме того, в регионе для них действуют такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья водителям и слесарям в размере 12 тыс. рублей в месяц, подъёмные для иногородних водителей в 30 тыс. рублей, компенсация части проезда, доплата за прохождение стажировки, а также путёвки для детей в оздоровительные лагеря.
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Предприятие обслуживает 255 автобусов, курсирующих на 27 маршрутах в Ленинском округе, Домодедове и Москве. Водители совершают в среднем 4,3 тыс. рейсов в сутки.
«Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулёво вместе с нашими китайскими партнёрами. Они работают надёжно и очень важны для всей страны, и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он напомнил, что Ленинский городской округ заметно растёт.
«Поэтому открываем новые маршруты, делаем развязки, чтобы обеспечить всё, что связано с качеством жизни и удобством. Совместно с Мострансавто стараемся делать так, чтобы количество жалоб и обращений, которые мы иногда получаем от людей, стремилось к нулю», – отметил глава региона.Новые автобусы оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров – системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. В салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Также в каждом автобусе предусмотрена возможность безналичной оплаты проезда.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Современный автобус – как космический корабль. В нем есть всё для комфорта пассажиров и водителей. Кроме того, программное обеспечение упрощает работу слесарей и ремонт. Если предыдущие модели нужно было диагностировать, выяснять, что вышло из строя, то сегодня бортовой компьютер выдаёт всю информацию», – пояснил замдиректора филиала МАП №3 Домодедово Андрей Становкин.В прошлом году на подмосковные маршруты вышли более 1,4 тыс. автобусов. В этом году автопарк усилят свыше 600 новых транспортных средств. Около 500 из них уже начали перевозить пассажиров.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее жители Ленинского городского округа обращали внимание на недостаточное количество автобусов и нарушения графика работы общественного транспорта. Больше всего это касалось пяти маршрутов – №367,379, 1201, 1228к и 356. Поэтому в зимний период на них дополнительно выйдут 24 автобуса различного класса вместимости.
В этом году сотрудникам Мострансавто увеличили зарплату на 5,5%. Кроме того, в регионе для них действуют такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья водителям и слесарям в размере 12 тыс. рублей в месяц, подъёмные для иногородних водителей в 30 тыс. рублей, компенсация части проезда, доплата за прохождение стажировки, а также путёвки для детей в оздоровительные лагеря.
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Лора Луганская