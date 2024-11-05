Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года

Капитальный ремонт планируется провести в дошкольном отделении школы №7 города Ивантеевка Пушкинского округа, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.