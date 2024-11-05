Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Движение по разворотной эстакаде и развязке Каширского шоссе откроют в конце года. Их строят в рамках масштабной реконструкции этой транспортной артерии. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это очень востребованная дорога. Ленинский городской округ активно развивается. Создаются индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Рассчитываем, что строительная компания «СтройТрансГаз», с которой мы давно работаем, порадует нас к Новому году, сдав первые два этапа», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил всю команду и сделал акцент на досрочную сдачу объекта.
«Это экономит огромное количество времени и автолюбителям, и общественному транспорту. Сейчас сообщение на Каширке затруднено, нам приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Выезд из Видного, расширение Каширки и разворотная эстакада – все эти решения помогут значительно улучшить ситуацию», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас Каширское шоссе перегружено и не справляется с потоком транспорта. Самая большая проблема – на пересечении с Володарским шоссе. Людям приходится стоять в пробках по полтора часа. Кроме того, Каширка является вылетной магистралью из Москвы. Она имеет важное значение для расположенных там жилых комплексов.
Открытие движения по разворотной эстакаде обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а по развязке – с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе. Кроме того, автомобилисты получат удобный выезд в область. В результате они смогут экономить в пути до 20 минут. Значительно разгрузятся дороги в соседних деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, сёлах Остров и Молоково.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«А в рамках третьего и четвёртого этапов будет реконструирован участок Каширского шоссе от трассы А-105 до Володарского шоссе, построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширены 1,3 км Каширки. Предусмотрены три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепровод», – сказал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас на участках работают более 260 специалистов и 60 единиц техники. Чтобы не перекрывать движение по высокоинтенсивной магистрали, работы разбиты на четыре этапа. Первые два планируют завершить к концу года. Движение запустят по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, а также по современной разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе.
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