В Подмосковье заработал завод премиальных сыров полного цикла

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ленинском городском округе запустили завод «Рота-Агро» по производству премиальных сортов сыра. Старт его работе дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, управляющий партнёр группы компаний «Рота» Алла Налча (Саблина), а также работники предприятия.
Соглашение о реализации этого крупного импортозамещающего проекта было подписано в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиции превысили 1,5 млрд рублей. Сейчас на предприятии работают 55 человек, а с выходом на проектную мощность численность персонала увеличится до 200 сотрудников.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завод построен на территории индустриального парка «Горки-1». На площади свыше 6 тыс. кв. м. разместились цеха приёмки и пастеризации молока, производства сыров, лаборатория биологической безопасности, камеры созревания и сырохранилища. Предприятие оснащено новейшим оборудованием, в том числе отечественным. Каждый год там планируют выпускать до 5 тыс. тонн сыра.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Она пояснила, что сейчас важно выйти на проектную мощность завода в Ленинском городском округе. А в перспективе линейка премиального сыра будет расширена.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область оказывает меры поддержки ГК «Рота». Это, например, возмещение части затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидия на оборудование для завода.
В Подмосковье действуют и другие меры поддержки сыроделов. В их числе – предоставление земельных участков без торгов, льготное кредитование, налоговые льготы для инвестпроектов, займы регионального Фонда развития промышленности, субсидии на инженерную инфраструктуру и оборудование. Все подробности можно найти по ссылке.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Энтузиаст, который берется за масштабную задачу, всегда нуждается в команде. И Алла Георгиевна говорит, что у неё есть дружный молодой профессиональный коллектив. Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Создать предприятие полного цикла от производства молока до высококачественных сыров – это заслуживает уважения», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что программа поддержки сыроделов действует в Подмосковье уже около пяти лет. Она касается как фермеров и небольших предприятий, так и более крупных.
«Благодаря нашим производителям Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству сыра. Когда-то давно было нормой импортировать эту продукцию из Франции, Швейцарии, Италии и удивляться её качеству. А сегодня наши предприятия делают всю линейку сыров», – добавил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завод построен на территории индустриального парка «Горки-1». На площади свыше 6 тыс. кв. м. разместились цеха приёмки и пастеризации молока, производства сыров, лаборатория биологической безопасности, камеры созревания и сырохранилища. Предприятие оснащено новейшим оборудованием, в том числе отечественным. Каждый год там планируют выпускать до 5 тыс. тонн сыра.
«Открытие этого завода – судьбоносный момент для нас. Мы закрываем производственный цикл, который начали выстраивать в 2016 году. Наш агрохолдинг сегодня обрабатывает порядка 10 тыс. га, большая часть из которых отведена под выращивание кормовых культур. На молочных фермах содержится 5 тыс. коров голштино-фризской и айрширской пород, 500 голов молочных овец французской породы лакон», – рассказала Алла Налча (Саблина).
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Она пояснила, что сейчас важно выйти на проектную мощность завода в Ленинском городском округе. А в перспективе линейка премиального сыра будет расширена.
«Наше предприятие полностью сконструировано российскими специалистами. Оно уникальное – всё работает в автоматическом режиме, участие человека минимизировано. Будем производить порядка 12 тонн крафтового сыра в сутки. Это прославленные сорта, которые делают во Франции, Италии и Германии. Наша продукция ни в чем не будет им уступать, а в чём-то даже превосходить», – поделился планами директор завода премиальных сыров «Рота-Агро» Дмитрий Марченко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область оказывает меры поддержки ГК «Рота». Это, например, возмещение части затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидия на оборудование для завода.
В Подмосковье действуют и другие меры поддержки сыроделов. В их числе – предоставление земельных участков без торгов, льготное кредитование, налоговые льготы для инвестпроектов, займы регионального Фонда развития промышленности, субсидии на инженерную инфраструктуру и оборудование. Все подробности можно найти по ссылке.
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Лора Луганская