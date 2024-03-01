До конца года в Мытищах появится детсад на 260 мест

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
До конца 2024 года в ЖК «Новое Медведково» построят новый детсад на 260 мест, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. По её словам, социальный объект очень нужен жителям микрорайона 17А, поэтому сроки строительства держат на контроле.
«На площадке завершены монолитные и кладочные работы, ведётся устройство внутренних инженерных систем. Внутри здания запущено временное отопление, рабочие приступили к черновой отделке. До конца марта планируется закрыть тепловой контур, после чего начнётся отделка фасада», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Садик будет трёхэтажным, корпус рассчитан на 11 групп. Прилегающую территорию планируют благоустроить летом. По словам главы муниципалитета, на территории появятся веранды для прогулок и игровые площадки.
Читайте также:
В Мытищах открывается первый в Подмосковье
Названа дата открытия крупнейшей школы городского округа Мытищи
Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности
Лора Луганская