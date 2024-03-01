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До конца года в Мытищах появится детсад на 260 мест

01 марта 2024, 14:15
Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

До конца 2024 года в ЖК «Новое Медведково» построят новый детсад на 260 мест, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. По её словам, социальный объект очень нужен жителям микрорайона 17А, поэтому сроки строительства держат на контроле.

«На площадке завершены монолитные и кладочные работы, ведётся устройство внутренних инженерных систем. Внутри здания запущено временное отопление, рабочие приступили к черновой отделке. До конца марта планируется закрыть тепловой контур, после чего начнётся отделка фасада», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Садик будет трёхэтажным, корпус рассчитан на 11 групп. Прилегающую территорию планируют благоустроить летом. По словам главы муниципалитета, на территории появятся веранды для прогулок и игровые площадки.

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#московская область
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В Госдуме рассказали о мерах поддержки ветеранов СВО
Депутат Нилов: Мы не должны получить афганский синдром
01 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Рабочая группа по специальной военной операции представила доклад президенту России Владимиру Путину, в котором содержатся предложения о новых мерах поддержки участников Специальной военной операции (СВО) и их семей.
О новых вызовах, с которыми сталкиваются участники СВО, и о том, какие меры могут быть приняты для изменения отношения общества к ветеранам, рассказал член рабочей группы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью для NEWS.ru.

Нилов отметил, что ветераны СВО иногда сталкиваются с негативным отношением со стороны общества, что может проявляться в отказе в доступе в заведения или даже в насилии со стороны неадекватных граждан. Он подчеркнул важность терапевтической и психологической поддержки для участников СВО, особенно для тех, кто находится в группе риска.

Специалист также отметил, что реабилитация после ранений является одной из важнейших задач для ветеранов СВО. Он выразил необходимость индивидуального подхода к решению этого вопроса, особенно в сфере предоставления протезов. Нилов поддержал инициативу предоставления специально оборудованных автомобилей в качестве технического средства реабилитации по медицинским показаниям.

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#путин
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Воробьёв: В Московской области к новому учебному году отремонтируют 42 школ и 23 детсада
01 марта 2024, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье к новому учебному году проведут капитальный ремонт в 42 школах и 23 детских садах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Работы ведутся в рамках президентской программы капремонта.
«Подмосковье – самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детсадов. В этом направлении мы сегодня лидируем, и хорошим подспорьем стала президентская программа капремонта. Вчера во время послания Федеральному собранию президент также затрагивал эту тему. Важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом посёлке», – отметил глава региона.
Он напомнил, что только за предыдущие два года в Подмосковье удалось обновить 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей.
«У нас есть настоящие школы-жемчужины, где учились и преподавали несколько поколений жителей. Важно сохранить их самобытность и атмосферу, но при этом обновить, сделать современными, привести к единому стандарту. К 1 сентября мы капитально отремонтируем ещё 42 школы и 23 детсада. В планах на ближайшие три года – 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей», – поделился планами Воробьёв.
Среди образовательных учреждений, которые откроют двери для учащихся в этом году, – гимназия №4 в городском округе Подольск. К 1 сентября также завершат капремонт лицея №1 им. А. Блока в Солнечногорске, здание которого было построено в 1961 году.

В городскому округе Щёлково в этом году обновят здание школы №3. Оценить изменения смогут более 1 тыс. школьников.

Также в 2024-м капитально отремонтируют детсад «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, куда ходят 310 ребят.

В госпрограмму вошло и дошкольное отделение СОШ №1 в Реутове, где капремонт.

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#капремонт
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Симоньян опубликовала расшифровку разговора военных ФРГ об атаке на Крымский мост
01 марта 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
Один из офицеров заявил, что обсуждается возможность поездки на Украину 21 февраля, чтобы с представителями Киева скоординировать удары по России.

Немецкие военные обсуждали возможность атаки ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale.

В разговоре звучали планы по нанесению удара по Крымскому мосту. Один из участников разговора выразил сомнения по факту того, получится ли удар по мосту достаточно эффективным, и задал вопрос: сколько ракет на него уйдет? «Для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», заявил один ​из военных.

Симоньян уточнила, что диалог состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

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#удар
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Эксперт объяснил, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами
Зоопсихолог Левченко: Если кошка трется о ноги или руки – это проявление желания общения
01 марта 2024, 13:51

Фото: istockphoto.com/Inna Tolstorebrova

Кошки не проявляют такие чувства, как любовь и дружба, в том понимании, которое присуще людям, заявила зоопсихолог Наталья Левченко из Донской ветклиники в интервью сайту «Москва 24». Однако у них есть привязанность к хозяину.
Левченко объяснила, что завоевать доверие взрослой кошки довольно сложно, так как они очень осторожны. Взаимодействие с котенком обычно более легкое. Несмотря на это, даже взрослые кошки могут привязываться к своим хозяевам. Она подчеркнула, что кошки известны своей независимостью и предпочитают держаться в стороне, и что они не любят нарушения своей личной зоны даже в форме ласки. Однако характеры кошек могут быть разными, от разговорчивых и ласковых до более замкнутых.

Когда кошка подходит и трется о ноги или руки человека, это выражение желания пообщаться. Она также может метить свою территорию лицевыми железами, оставляя феромоны. Обычно в это время кошки мурлыкают громче, что указывает на их спокойствие и уверенность.

Левченко также упомянула так называемый «молочный шаг», когда кошка мнет лапами мягкую поверхность. Это инстинкт, который они получают в раннем возрасте при кормлении молоком матери. Этот жест имеет успокаивающий эффект, и некоторые кошки могут продолжать его использовать во взрослом возрасте.

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#кошка
#нарушения
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Глава Каширы Шувалов сообщил о будущем ремонте Центра детского творчества «Светлячок»
01 марта 2024, 13:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширский Центр детского творчества «Светлячок» планируется капитально отремонтировать. Об этом сообщил в ходе рабочего визита в это учреждение глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Здание, в котором располагается «Светлячок, уникально. И для нас важно его состояние. В планах — провести капитальный ремонт здания в 2026 году», — сказал Шувалов.
Он добавил, что ремонт планируется организовать в рамках госпрограммы, которую реализует областное министерство культуры и туризма.

«Будем готовить для этого всю необходимую документацию», — подчеркнул глава округа.
«Светлячок» является филиалом окружного Центра культурных инициатив. Там действует 11 клубов для людей разных возрастов, проводятся различные занятия для детей и молодёжи, а также для участников проекта «Активное долголетие». Всего занятия в «Светлячке» посещают более 200 человек.

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#кашира
#ремонт
#капитальный ремонт
#михаил шувалов
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Финансист рассказал о ценах на нефть в марте
Финансист Кокорева: цена барреля Brent в марте сохранится вблизи 80 долларов
01 марта 2024, 13:42

Фото: iStock/zhengzaishuru

В марте цены на нефть марки Brent останутся на уровне 80-85 долларов за баррель с тенденцией к увеличению, заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева в интервью изданию «Газета.ru».
Кокорева отметила, что этому будет способствовать сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК другими участниками и напряженная обстановка на Ближнем Востоке.

Эксперт также напомнила, что согласно планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить 15 долларов.

Она отметила, что снижение дисконта до указанного уровня планируется достигнуть за счет диверсификации поставок нефти. Однако из-за эмбарго цены на Urals остаются под давлением, и значительное сокращение дисконта в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее, текущий уровень цен на нефть считается выгодным для России и ее бюджета.

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#эксперт
#нефть
#цены
#сделки
#снижение
#минфин
#счёт
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В Подмосковье подвели промежуточные итоги информирования избирателей о выборах президента
01 марта 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Личное информирование избирателей о выборах президента Российской Федерации проводят в Московской области члены участковых избирательных комиссий, работа проводится с 17 февраля. Предварительные итоги этой акции подвели в Мособлизбиркоме.
«По данным на 1 марта, информаторы прошли 3 миллиона 237 тысяч 834 адреса, что составляет 97,4 % от общего объёма. Пообщаться лично информаторы сумели с 61,6 процентами потенциальных избирателей, при этом 72,6% из них заявили, что примут участие в голосовании», — говорится в сообщении.
Среди тех, кто намеревается проголосовать на выборах, 73,3% собираются сделать это на избирательных участках. 16,3% отдадут свой голос с помощью дистанционного электронного голосования, 3,9% проголосуют на дому, а 1,4% проголосуют по месту нахождения при помощи сервиса «Мобильный избиратель».

В информировании населения участвуют более 15 тысяч членов УИК, все они прошли специальное обучение.

Выборы президента России состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей они впервые будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.

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#московская область
#подмосковье
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Нападающего «Спартака» не выпустили из ОАЭ: его связь с контрабандой и поможет ли Госдума
Футболист «Спартака» Промес находится в ОАЭ после задержания
01 марта 2024, 13:17

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес задержан в аэропорту Дубая. Почему спортсмена не выпустили из страны, и как бы ему могло помочь российское гражданство, читайте в материале «Радио 1».

Футболиста из «Спартака» не выпустили из Дубая


Квинси Промес находился в ОАЭ вместе с футбольной командой. 29 февраля «Спартак» должен был вернуться в Россию, однако на борт самолета пустили не всех участников команды. Причина задержания Промеса в аэропорту не известна, однако СМИ предполагают, что это может быть связано с возбужденным на него уголовным делом.


Квинси Промес объявлен в розыск


14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков. По версии следствия, спортсмен перевез 1, 3 тонны наркотического вещества в мешках для соли. Правозащитник футболиста решение суда оспорил.

Несмотря на приговор суда, футболист продолжил свою спортивную деятельность и готовился к возобновлению сезона.


В Госдуме объяснили, почему не могут помочь Промесу


Россия не может содействовать в возвращении Промеса в страну, потому что у него нет российского гражданства, сообщила депутат Госдумы Светлана Журова. Она также обратила внимание на то, что футболисту не стоило лететь в ОАЭ в сложившихся обстоятельствах и оценила вероятность его депортации.

«Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает — придёт другой хороший игрок», — заявила Журова

Футболист Промес: что с ним, где находится


После задержания Промес был доставлен в отделение полиции в Дубае. Его сопровождали сотрудники службы безопасности. В настоящее время на связь с ним выходит только его правозащитник. Ситуацию с задержанием футболиста в «Спартаке» назвали непростой, и отказались от дачи каких-либо комментарий.

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Каширские долголеты побывали на экскурсии в Истре
01 марта 2024, 13:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

14 участников проекта «Активное долголетие» из Каширы съездили на экскурсию в городской округ Истра, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
«Экскурсанты посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, а также осмотрели экспозицию Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея, посвященную памяти погибших, и боям», — говорится в сообщении.
«Активное долголетие» предлагает не только экскурсии, но и различные занятия, включая танцы, скандинавскую ходьбу, курсы иностранного языка и компьютерной грамотности, концерты и лекции. Стать участниками проекта могут женщины от 55 лет и старше и мужчины от 60 лет и старше.

Записаться на мероприятия каширского отделения клуба «активного долголетие» можно по телефону 7 (49669) 28-147.

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