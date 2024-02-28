В Мытищах открывается первый в Подмосковье универмаг российских дизайнеров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Универмаг российских дизайнеров «SLAVA concept» откроется в марте в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас в России работает девять таких магазинов в семи разных городах. Магазин в Мытищах станет первым на территории Московской области», — отмечается в сообщении.В универмаге можно будет приобрести одежду от российских дизайнеров для мужчин, мужчин и детей, обувь, товары для дома и различные аксессуары, посуду, а также косметику от отечественных производителей. Всего базу компании составляют уже более восьми тысяч российских брендов.
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