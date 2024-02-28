Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Мытищинский парк Мира вошёл в пятёрку самых посещаемых парков Московской области, за прошедшую неделю там побывали около 28 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парк Мира привлекает посетителей всех возрастов. Там проводят развлекательные мероприятия, различные мастер-класс, есть аттракционы и фуд-корт. Кроме того, в парке функционирует каток, где организован прокат коньков, звучит музыка и тоже организована точка питания», — отметили в министерстве.В рейтинге популярности подмосковных парков за минувшую неделю мытищинский парк Мира занял четвёртую строчку. На первом месте оказался парк «Пехорка» в Балашихе с 43 тысячами посетителей, на втором — парк Толстого в Химках (39 тысяч гостей), а третье место занял Фабричный парк в Истре, в котором за неделю побывали 30 тысяч человек. Замыкает недельный топ-5 парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей.
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