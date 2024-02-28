Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности





«Парк Мира привлекает посетителей всех возрастов. Там проводят развлекательные мероприятия, различные мастер-класс, есть аттракционы и фуд-корт. Кроме того, в парке функционирует каток, где организован прокат коньков, звучит музыка и тоже организована точка питания», — отметили в министерстве.

В рейтинге популярности подмосковных парков за минувшую неделю мытищинский парк Мира занял четвёртую строчку. На первом месте оказался парк «Пехорка» в Балашихе с 43 тысячами посетителей, на втором — парк Толстого в Химках (39 тысяч гостей), а третье место занял Фабричный парк в Истре, в котором за неделю побывали 30 тысяч человек. Замыкает недельный топ-5 парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей.В Подольске в 2024 году благоустроят несколько общественных территорийНазван срок завершения благоустройства лесопарка в ЧеховеЛесопарк «Дубки» в Апрелевке откроют в этом году