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Дочь Жириновского озвучила преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном

Анастасия Боцан-Харченко (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Анастасия Боцан-Харченко (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Дочь политика Владимира Жириновского и глава его фонда Анастасия Боцан-Харченко заявила, что у Москвы есть несколько преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем, Берлином и другими европейскими столицами. Об этом она заявила в интервью журналу «Москвич Mag».
Боцан-Харченко подчеркнула, что в Москве жизнь выстроена намного комфортнее, чем в европейских мегаполисах. В частности, она назвала отлаженную систему доставки практически любых товаров в любую точку города, круглосуточную доступность различных служб и сервисов, цифровизацию в сфере услуг, в первую очередь, государственных.

По словам наследницы Жириновского, Нью-Йорку же недостаёт постоянства. Находясь в нём, женщину не покидает постоянное тягостное ощущение того, что всё в жизни временно и преходяще. Аналогичные наблюдения она высказала про другие крупные мегаполисы, в которых была по работе или в качестве туристки.



Боцан-Харченко в числе изменений в Москве за последние 10 лет назвала: развитие транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условий для занятий спортом на улицах, благоустроенность общественных пространств и придомовых территорий.

«Мой родной город, моя малая родина – это Москва. И этим всё сказано. Здесь я чувствую себя на своей земле», – отметила дочь Жириновского.
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Ушел к подруге жены после 20 лет брака: как сложилась жизнь первой супруги Анатолия Собчака после заболевания раком и измены мужа
10 февраля 2025, 14:10

Анатолий Собчак (Фото: РИА Новости/ Юрий Сомов)

Анатолий Собчак, бывший мэр Санкт-Петербурга, ушел из жизни в феврале 2000 года. У политика осталась всеми известная дочь Ксения и жена Людмила Борисовна, а также дочь от первого брака с Нонной Гандзюк Мария.
Кровные сестры никогда не общались, и причина этому — прошлое их отца. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Первая жена и становление карьеры Собчака


Анатолий Собчак (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру»)

Первой супругой Анатолия Собчака стала Нонна Гандзюк. Пара познакомилась в студенческие годы: Нонна училась в педагогическом институте имени Герцена, а Анатолий — на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Студенты были родом из одного города Ферганской области Узбекистана. Согласно одной из версий, Нонна встретила Анатолия в Коканде во время каникул. Так вышло, что подруга Нонны, Рита Кривошеева, была невестой его старшего брата. Она предложила Нонне познакомиться с младшим братом своего жениха.

Они поженились в 1959 году, когда Собчак уже стал выпускником. В том же году Анатолий Собчак был направлен на работу в Ставрополь в качестве адвоката по распределению. Нонна последовала за ним. Супруга поддерживала и помогала будущему политику во всем, прививала ему любовь к культуре, давала ценные советы в работе. Через три года семья Собчак вернулась в Ленинград. Анатолий окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета и 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности». Через год в семье родилась дочь Мария.

После рождения дочери семье удалось приобрести просторную кооперативную квартиру и наконец то съехать из общежития. Анатолий Собчак начал свою карьеру с преподавания в Ленинградской школе милиции МВД СССР. Позднее он получил должность доцента в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. Казалось бы жизнь устроена и остается ей только наслаждаться, но беда подкралась откуда не ждали.

Болезнь Нонны и предательство мужа


Людмила Нарусова (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру»)

В библиотеке института трудилась коллега супруги Собчака Людмила Нарусова. Людмила была моложе Нонны на 15 лет, но несмотря на это завязалась женская дружба. Нарусова нередко посещала дом семьи, но её намерения были отнюдь не дружелюбными, она положила глаз на Анатолия.

В то же время у Нонны обнаружили онкологию. Муж помог супруге найти лучших врачей, и она смогла победить болезнь. Но когда болезнь отступила, Собчак ушёл от неё к Людмиле. Официально брак, продлившийся 21 год, был расторгнут в 1980 году.

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Жизнь Нонны после развода


Развод с любимым мужем стал для Нонны тяжёлым испытанием, но она смогла справиться с ним. Она не стремилась к повторному браку, так как боялась нового разочарования. Гандзюк посвятила себя заботам о своей дочери, Мария пошла по стопам отца и стала юристом. В 1983 году Нонна стала бабушкой, ее внук Глеб также продолжил семейную династию юристов.

Нонна Гандзюк работала преподавателем, сейчас ей уже девяносто лет. Нонна уже давно не работает, она проводит время дома. Её хобби — выращивать комнатные растения.

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*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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«Уточнять информацию»: Гороскоп с 10 по 16 февраля для всех знаков зодиака
10 февраля 2025, 13:22

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере важно уточнять информацию. Лучше не торопиться. Спешка будет мешать. В вопросах любви благоприятно быть открытыми к новым авантюрам. Влюбленность и романтическое увлечение принесёт счастье. В вопросах здоровья важен оптимальный распорядок дня. Верное распределение нагрузки позволит избежать перенапряжения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну желательно отказаться от решительных действий. Ему надо быть дипломатичнее и присмотреться к ситуации.

Телец почувствует потребность в любви и проявлении чувств. Ему благоприятно делать красивые поступки и заботиться о близких людях.

Близнецам лучше избегать сплетен. Всю поступающую информацию надо тщательно перепроверить и мыслить критично.

У Рака будет хорошее настроение. Он станет дружелюбнее. Общение доставит ему радость и удовольствие.

Льву лучше избегать резких перемен, особенно во внешности. Ему нужно себя хвалить и о себе позаботиться.

Деве надо ограничить количество встреч и телефонных звонков до самых важных и необходимых. Ей надо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.

Весам надо быть посмелее. Они добьются желаемого. Весы смогут поменять уклад своей жизни и изменить свои привычки.

Скорпиону нужно верно и позитивно оценивать себя и все свои достижения. Самокритику лучше исключить.

Стрельцу важно распределить свое время и силы. Ему надо все успеть и избегать опозданий.

Козерогу желательно хранить свои секреты тщательнее и быть загадочным. Благоприятно непродолжительное уединение.

Водолею эксцентричность и эпатажное поведение будет мешать. На этой неделе его украсит скромность.

Рыбам надо разгадать свои сны и прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут, а помогут сориентироваться в обстоятельствах.

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Руководство УлГТУ отправлено под арест из-за не знающих русского языка студентов
10 февраля 2025, 13:02

Фото: istockphoto/fpphotobank

Суд отправил под арест четырёх сотрудников из состава руководства Ульяновского государственного технологического университета (УлГТУ). Они обвиняются в злоупотреблениях должностными полномочиями, допущенных при зачислении в вуз иностранных студентов.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном телеграм-канале ведомства. Сотрудники регионального управления СК России предварительно установили, что лица, которым ныне предъявлено обвинение, на протяжении трёх лет (с 2022 по 2025 год) безосновательно зачисляли в университет иностранных студентов. Несмотря на то, что абитуриенты очевидно не владели русским языком, следовательно не были готовы полноценно усваивать образовательную программу.

Уточняется, что за каждого студента, зачисленного в вуз, на счёт УлГТУ переводились деньги. В целом за указанный период руководство университета зачислило на бюджетное отделение не менее 129 студентов-иностранцев. Это привело к причинению ущерба государственному бюджету России в размере около 20 миллионов рублей.

По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) задержаны четыре сотрудника руководящего аппарата УлГТУ. Троим определена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один радетель просвещения отправлен под домашний арест.

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Золотой лифт и полгода в изоляции: что известно о новой вилле Зеленского, купленной за 14,2 миллиона евро, принадлежавшей Гитлеру
10 февраля 2025, 12:14

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Недавно появилась информация о приобретении Владимиром Зеленским виллы, некогда принадлежавшей Адольфу Гитлеру. Эта резонансная сделка касается знаменитого Кельштайнхауса, более известного как «Орлиное гнездо», расположенного на живописной горной вершине в Верхней Баварии.
Интересно, что переход этой исторической постройки к Зеленскому произошел еще полтора месяца назад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Орлиное гнездо

«Орлиное гнездо» было построено в конце 1930-х годов как один из главных подарков нацистской партии своему вождю к его 50-летию. Этот альпийский комплекс, несмотря на ужасные события Второй мировой войны, практически не пострадал и долгое время находился в госсобственности ФРГ, привлекая туристов со всего мира.

Продажа

Содержание этого уникального здания стало непосильным бременем для государства. Расходы на его обслуживание значительно возросли и превысили доходы от туристического бизнеса. В результате было принято решение о продаже «Орлиного гнезда».

«Из-за большого количества государственных субсидий, необходимых для обеспечения его текущей работы, это был только вопрос времени, когда он поступит в продажу», — пояснил один из руководителей агентства недвижимости Free State Bayern Герхард Райхель.

Фото: istockphoto/A-Tom

Новый собственник

22 декабря 2024 года в Мюнхене был подписан договор о продаже знаменитого Кельштайнхауса. Новым владельцем исторической виллы стала компания San Tomaso SRL, зарегистрированная в Италии. Эта фирма, как стало известно, управляет зарубежной недвижимостью украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно информации от западных источников, стоимость сделки составила впечатляющие 14,2 миллиона евро. Однако не только цена вызывает интерес — сама судьба Кельштайнхауса теперь под вопросом. Вилла, обладающая статусом памятника архитектуры II степени, может стать закрытым частным владением, что означает, что доступ для туристов к этому историческому объекту может быть закрыт.

Некоторые подробности об «Орлином гнезде»

«Орлиное гнездо» — это не просто архитектурный шедевр, а символ сложной и мрачной истории. Проект виллы был разработан архитектором Р. Фиком по поручению Мартіна Бормана. Строительство, несмотря на сложные условия, завершилось всего за год: к 1938 году вилла и протянувшаяся к ней извивающаяся дорога длиной 6,5 километров с несколькими тоннелями были готовы. Официально резиденция была подарена Адольфу Гитлеру 20 апреля 1939 года.

В те времена вся территория вокруг Кельштайнхауса была окружена строгими мерами безопасности. На подступах дежурили посты охраны, а сам объект стал частью нацистской «запретки». Гитлер, однако, не часто навещал свою альпийскую резиденцию. Исследователи расходятся во мнениях о количестве его визитов — от пяти до тринадцати. Возможно, фюрер просто не хотел тратить время на длительную поездку из Берлина в эти живописные края, а также боялся опасных серпантинов горной дороги.

Несмотря на редкие визиты, Гитлер использовал Кельштайнхаус для приема высокопоставленных иностранных гостей, стремясь впечатлить их красотой природы и уникальностью своего дома, построенного на почти неприступной вершине.

Фото: istockphoto/Jaime Moehring

В руках американцев

В последние дни Второй мировой войны союзники пытались бомбить район, где находилась резиденция Гитлера, полагая, что он скрывается там. Однако взрывы прогремели в стороне, и вилла осталась невредимой. После победы «Орлиное гнездо» оказалось в руках американцев, которые разместили там свой военный штаб.

В начале 1950-х годов комплекс был передан правительству Федеральной земли Бавария. В условиях массовой денацификации в Германии возникли идеи о сносе бывшей гитлеровской резиденции. Однако местные власти сначала не нашли средств для этого, а затем решили, что гораздо выгоднее превратить это историческое здание в привлекательный туристический объект. Таким образом, Кельштайнхаус, переживший бурные времена, стал символом новой эпохи.

Золотой лифт

«Орлиное гнездо» — одна из самых труднодоступных локаций в этом живописном уголке Альп. Дорога к нему — настоящее испытание даже для опытного водителя. Проложенные в конце 1930-х годов 6,5 километров горной трассы полны крутых поворотов и сложных участков, где погодные условия могут внезапно усложнить путь.

Чтобы добраться до «Гнезда», туристам не обойтись без специальных автобусов, которые регулярно отправляются от автостанции в Берхтесгадене. Билет на поездку туда и обратно стоит чуть более 30 евро — сумма, которая может показаться немалой, но в нее включены все этапы путешествия к заветной вилле.

Автобус довозит пассажиров до промежуточной площадки, расположенной более чем на 100 метров ниже самого «Орлиного гнезда». Оттуда начинается захватывающее путешествие через длинный тоннель, пробитый в скале, который ведет к шахте знаменитого «золотого» лифта. Это название он получил благодаря своей внутренней отделке: стены лифта покрыты полированными латунными пластинами, сверкающими как драгоценный металл.

Подъем на высоту почти 130 метров занимает всего около 40 секунд. И вот, после этого захватывающего «восхождения», туристы оказываются у Кельштайнхауса — на высоте 1834 метра над уровнем моря. Виды отсюда просто завораживают: горные пейзажи, простирающиеся до горизонта, открывают перед посетителями величие природы.

Само здание когда-то было обустроено как рестораны, где можно было насладиться не только великолепной кухней, но и атмосферой, пропитанной историей.

Фото: istockphoto/bizoo_n

Неудобства

Приобретя «Орлиное гнездо», Зеленский может столкнуться с рядом неудобств. Сезонность доступа к этому месту ограничена — оно открыто лишь полгода в году из-за суровых метеорологических условий. Зимой и в период ненастья дорога к резиденции закрыта, а летом погода может резко меняться, что также приводит к временным закрытиям.

Таким образом, возможна длительная изоляция от внешнего мира, что ставит под сомнение целесообразность инвестиций в такую проблемную недвижимость. Возможно, такие условия не оправдают ожиданий владельца.

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Волонтёр рассказала, как отмывают от мазута и лечат птиц в Анапе
Волонтёр Тишкина об аварии в Анапе: птиц чистят от мазута и отвозят в стационар
10 февраля 2025, 12:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Более 80 жителей Московской области поехали в Анапу в качестве волонтёров для устранения последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Они занимаются расчисткой береговой линии, об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошел разлив более 3000 тонн мазута после крушения танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239». Нефтепродукты покрыли почти 55 километров побережья Черного моря в районе Анапы.

Участник движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Тишкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что каждой отмытой птице волонтеры дают имя.
«Вот сейчас отмыли одну. Назвали Жульверн. Мы их не боимся. Чтобы отмыть от мазута, требуется примерно час. Некоторые волонтеры работают в паре: кто-то поливает-моет птиц, а кто-то держит. Некоторые даже вчетвером этим занимаются», — поделилась волонтер.

По ее словам, после мойки птицы отправляются в стационар, где для них подготовлены медикаменты. Там же они остаются под наблюдением орнитологов и ветеринарных врачей.

«Их определяют либо в первый стационар — для более слабых птиц, либо во второй — для живчиков. Или их сажают на карантин, если есть подозрения на какую-то болезнь», — рассказала Анна Тишкина.

Он подчеркнула, что сейчас большое внимание уделяется птицам и просеиванию песка через огромное сито.

«От Московской области приехала делегация (около 80 человек). Мы ехали двумя большими автобусами. Каждый из нас готов помогать хоть животным, хоть птицам», — сказала волонтер.

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#экология
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