Дочь Жириновского озвучила преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном

Анастасия Боцан-Харченко (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Дочь политика Владимира Жириновского и глава его фонда Анастасия Боцан-Харченко заявила, что у Москвы есть несколько преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем, Берлином и другими европейскими столицами. Об этом она заявила в интервью журналу «Москвич Mag».
Боцан-Харченко подчеркнула, что в Москве жизнь выстроена намного комфортнее, чем в европейских мегаполисах. В частности, она назвала отлаженную систему доставки практически любых товаров в любую точку города, круглосуточную доступность различных служб и сервисов, цифровизацию в сфере услуг, в первую очередь, государственных.
По словам наследницы Жириновского, Нью-Йорку же недостаёт постоянства. Находясь в нём, женщину не покидает постоянное тягостное ощущение того, что всё в жизни временно и преходяще. Аналогичные наблюдения она высказала про другие крупные мегаполисы, в которых была по работе или в качестве туристки.
Боцан-Харченко в числе изменений в Москве за последние 10 лет назвала: развитие транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условий для занятий спортом на улицах, благоустроенность общественных пространств и придомовых территорий.
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По словам наследницы Жириновского, Нью-Йорку же недостаёт постоянства. Находясь в нём, женщину не покидает постоянное тягостное ощущение того, что всё в жизни временно и преходяще. Аналогичные наблюдения она высказала про другие крупные мегаполисы, в которых была по работе или в качестве туристки.
Боцан-Харченко в числе изменений в Москве за последние 10 лет назвала: развитие транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условий для занятий спортом на улицах, благоустроенность общественных пространств и придомовых территорий.
«Мой родной город, моя малая родина – это Москва. И этим всё сказано. Здесь я чувствую себя на своей земле», – отметила дочь Жириновского.Читайте также:
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