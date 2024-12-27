«Самые страшные события»: прогноз Жириновского и предсказания Ванги, что ждать миру в 2025 году

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)
По прогнозам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в 2025 году мир столкнется с объединением славянских стран и конфликтами, которые могут угрожать глобальной стабильности. Ясновидящая Ванга также предостерегала о возможном кризисе и конфликтах в Европе и предсказывала контакт с внеземными цивилизациями. Какие еще прогнозы были сделаны на 2025 год расскажет «Радио 1».
Предсказания Жириновского
Владимир Жириновский не раз делал громкие заявления о будущем России и мира. Он предсказал начало специальной военной операции на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке, утверждая, что «самые страшные события 2020-х годов развернутся именно там». Его предсказания на 2024 год касаются сложной международной обстановки, которая затронет не только Ближний Восток, но и другие регионы. Он отметил, что конфликт на Украине может стать менее значимым по сравнению с другими крупными событиями, а также указал на вероятность эскалации военных действий в Казахстане и Армении.
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Владимир Жириновский предсказывал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира, возможно, в рамках обновленного СССР или более широкого славянского содружества. Он объяснял это явление необходимостью для выживания в условиях глобальных кризисов. Кроме того, Жириновский высказывал предположение о возможности новой мировой войны.
Пророчества Ванги
Ванга предсказала, что мир в 2025 году столкнется с экономическим кризисом, затрагивающим практически все страны. На фоне растущей инфляции и нестабильности многие люди действительно испытают финансовые трудности. Она также говорила о катастрофических климатических изменениях и природных бедствиях, что находит подтверждение в текущих новостях о наводнениях и ураганах по всему миру.
Ванга не исключала масштабный конфликт, способный охватить Европу и привести к значительным разрушениям. Среди ее предсказаний выделяются первые контакты с внеземными цивилизациями и возможность проявления телепатии.
Фото: iStock/LesDaMore
Прогнозы Вольфа Мессинга
Вольфу Мессингу приписываются прогнозы о значительных изменениях в мировой финансовой системе, появлении новых валют и союзов в 2025 году. Многие исследователи также отмечают его предсказания о возможных экологических и климатических катастрофах, что также находит подтверждение в современных событиях.
По его мнению, 2025 год станет временем технологических прорывов, особенно в области медицины и космических исследований. Он также предсказывал значительные изменения в мировой политической системе, что может указывать на перераспределение сил на международной арене.
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Прогноз Матроны Московской
Матрона Московская предсказывала, что в 2024 году человечество столкнется с выбором между верой и материальными потребностями. Она предупреждала, что утрата веры русским народом приведет к бедствиям, однако духовный лидер окажет поддержку в преодолении трудностей.
Что касается конфликта на Украине, Матрона считала его следствием утраты веры и разрыва с Россией, но предсказывала возможное объединение России, Украины и Беларуси в будущем. Для США она предсказывала возмездие за вмешательство в дела других стран, что может привести к внутренним конфликтам и природным катастрофам в 2024 году. По прогнозам Матроны Московской, в 2025 году «колесо времени повернет на светлую дорогу», и Россия обретет новых союзников на Востоке. Она предсказывала время стабильности и процветания для страны.
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Анастасия Хохлова