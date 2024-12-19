Владимир Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Жириновский не был предсказателем. Такое мнение глава государства выразил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в московском Гостином дворе.
«Он любил эпатаж, эффектно всё делал, был человеком хорошо подготовленным, он был экспертом и высказывания свои делал на основе обширных и реальных знаниях», — сказал Владимир Путин.
В прямом эфире началась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан. Для сбора обращений от населения был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов продлится до завершения передачи. В этом году среди операторов, принимающих обращения, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов на прямой линии Путина был привлечен искусственный интеллект.
Путин обосновал решение назначить Хинштейна врио губернатора Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин призвал банки учитывать платежеспособность граждан при выдаче кредитов
Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января
Дарья Осипова