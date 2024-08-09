Смирнов сообщил о сложной оперативной обстановке в Курской области

Фото: Telegram-канал А. Смирнова
Оперативная обстановка в Курской области остается по-прежнему сложной. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организована система оказания помощи вынужденным переселенцам», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в Курске развернут гуманитарный склад. Именно туда поступает помощь, предоставленная другими регионами РФ.
Кроме того, Смирнов отметил, что для вывоза местных жителей из опасного региона будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности людей.
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