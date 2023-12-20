Дольщикам начали выдавать ключи от квартир в ЖК «Восточный»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Восточный» городского округа Истра начали выдавать ключи от квартир. об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день проблема обманутых дольщиков является приоритетной для правительства Московской области.
В городском округе Истра первые обманутые дольщики жилого комплекса «Восточный» уже получили свои ключи от квартир.
Стоит отметить, что благодаря постановке дома на кадастровый учет появилась возможность фактической передачи квартир дольщикам.
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В городском округе Истра первые обманутые дольщики жилого комплекса «Восточный» уже получили свои ключи от квартир.
«В мае 2021 года на Наблюдательном совете Фонда развития территорий было принято решение о завершении строительства жилого комплекса. Права на дострой были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все дома достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет», - отметила пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что благодаря постановке дома на кадастровый учет появилась возможность фактической передачи квартир дольщикам.
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Мира Полтева