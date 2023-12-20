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Дольщикам начали выдавать ключи от квартир в ЖК «Восточный»

20 декабря 2023, 12:41
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Восточный» городского округа Истра начали выдавать ключи от квартир. об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день проблема обманутых дольщиков является приоритетной для правительства Московской области.

В городском округе Истра первые обманутые дольщики жилого комплекса «Восточный» уже получили свои ключи от квартир.


«В мае 2021 года на Наблюдательном совете Фонда развития территорий было принято решение о завершении строительства жилого комплекса. Права на дострой были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все дома достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет», - отметила пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что благодаря постановке дома на кадастровый учет появилась возможность фактической передачи квартир дольщикам.

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В Московской области открыли новые площадки для выездной регистрации брака
20 декабря 2023, 13:14

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Парк культуры и отдыха Бронницкий Луг, а также парк-отель «Петрухино-клуб» пополнили список дополнительных объектов для заключения брака в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.
Парк Бронницкий Луг занимает 15 га, он расположен вокруг озера Бельское от Крымского моста до Старичного озера в городском округе Бронницы. Гостей встречает входная группа с качелями, рядом построена ротонда для молодожёнов.

Загородный комплекс «Петрухино-клуб» в городском округе Серпухов окружает огромный лесной массив, переходящий в территорию Приокско-Террасного биосферного заповедника. К услугам молодожёнов – живописные лужайки на фоне величественных сосен и красивый пруд для церемонии у воды.

В управлении напомнили, что подать заявление о проведении торжественной церемонии бракосочетания можно через портал госуслуг.

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Онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в 29 регионах
20 декабря 2023, 13:06

Фото: iStock/SvetaZi

Онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в 29 регионах. Данные следуют из решения ЦИК РФ.
Отмечается, что электронное голосование пройдет в том числе и в Москве, Севастополе и Республике Крым.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах. Памфилова отметила, что впервые дистанционное электронное голосование состоится лишь в одном субъекте — в Вологодской области.

Напомним, выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.

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Уровень безработицы в Московской области за год уменьшился вдвое
20 декабря 2023, 12:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Об это сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В Московской области открыто более 85 тыс вакансий. Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство, где имеется 35 тыс вакансий. Сюда относятся такие профессии, как инженер, токарь, фрезеровщик. Далее идёт сфера транспорта и перевозок, а также продажи - всего открыто более 10 тыс вакансий. Затем идёт сфера образования – 4 тыс вакансий», – сказала Болатаева ТАСС.
Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

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В Петербурге на церемонии вступления в гражданство мигранты получили повестки
20 декабря 2023, 11:58

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 мигрантов из стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге решили совместить с вручением повесток.
«Фонтанка» пишет, что в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области объяснили, что мероприятие прошло в здании УМВД России по Калининскому району города.

Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию РФ и законы. Затем им в тот же момент в присутствии сотрудников военного комиссариата и Военно-следственного отдела Санкт-Петербургского гарнизона передали повестки о постановке на воинский учет.

Ранее сообщалось, что мигранту, который снимал провокационные видео в Красноярске вручили повестку в армию. Об этом сообщает издание NGS24.RU.

На одном из таких видеороликов он предложил девушке 25 тысяч рублей за секс. На других видео мужчины делал вид, что раздают листовки. Он замахивался на детей, когда они протягивались за печатной продукцией.

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#мигранты
#военком
#гражданство
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Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина
«Ъ»: избирательный штаб Путина возглавят Жога, Машков и Лысенко
20 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина станут глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению издания, все они вошли в инициативную группу, которая 16 декабря поддержала самовыдвижение Путина. Уточняется, что в администрации президента приняли решение, что сопредседателями штаба должны стать известные люди.

«Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа», - пояснил глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов.

Он добавил, что они не играют представительской роли и не принимают никаких решений.

Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.

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«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников
Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и обязательных уроках труда
20 декабря 2023, 11:14

Фото: istock / Zhang Shu

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет – урок труда. Редакция «Радио 1» расскажет, как изменится жизнь школьников, как будет исполняться запрет на пользование смартфонами, и с какой целью введены поправки.

Путин подписал закон о запрете телефонов в школе


Глава государства Владимир Путин 19 декабря подписал закон о запрете мобильных телефонов на уроках. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с поправками, школьники не смогут пользоваться смартфонами во время занятий, однако законом предусмотрены исключения. Пользоваться мобильным разрешено в экстренных случаях, когда существует угроза жизни или здоровью обучающихся. Поправки вступают в силу с момента опубликования документа.

Авторы поправок прежде пояснили их цель и заявили, что инициатива направлена на минимизацию факторов, которые отвлекают обучающихся от образовательной программы.


В Госдуме рассказали, как будет реализован запрет на пользование телефонами в школах


В нескольких российских школах прежде уже был введен принцип запрета мобильных телефонов. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT. По ее словам, существует несколько способов реализации меры. Парламентарий привела в пример вариант, когда школьники будут сдавать мобильные устройства перед началом урока.

«Вариант номер два: он (ученик-прим ред.) может оставлять в своей сумке телефон, просто не использовать и не доставать во время учебного процесса, исключения составляют только случаи вреда жизни и здоровью», — заявила Лантратова.

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах


Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных уроках труда для учеников начальных и средних классов. Изменения в учебную программу будут внесены с 1 сентября 2024 года. Дисциплина станет обязательной для российских школ.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин, который выступил автором инициативы, заявил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса.

«Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», – написал Володин в своем телеграм-канале.

В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей
В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

В Госдуме уроки труда в школах связали с нехваткой рабочих


Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение в школах уроков труда позволит справиться с нехваткой людей рабочих профессий. По его мнению, учебная дисциплина позволит вернуть рабочим специальностям престиж.

«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы», — убежден Колунов.

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#запрет
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Новый подмосковный электронный сервис поможет проверить наличие договора на оказание соцуслуг
20 декабря 2023, 10:55

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

Для жителей Подмосковья заработал онлайн-сервис проверки наличия договора на оказание социальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
С марта этого года жители Московской области могут заключить договор на соцуслуги через региональный портал. За это время поступило свыше 6,8 тыс таких обращений.

Если человек хочет поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, сначала он должен расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Проверить наличие действующего договора теперь сможет цифровой сервис, внедрённый в онлайн-форму.

Социальный сертификат – это индивидуальная программа предоставления услуг, которой гражданин может воспользоваться в случае признания нуждающимся в помощи – например, если требуется обслуживание на дому или реабилитация ребёнка в полустационарной форме. Обладатели сертификата могут выбрать исполнителя на оказание услуг и заключить с ним электронный договор.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учётной записи и заполнить онлайн-форму. Проект договора с исполнителем соцуслуг будет направлен для подписания в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня

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#сервис
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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Капремонт волоколамского спортивного центра «Гвардия» завершен на 70%
20 декабря 2023, 10:37

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Капитальный ремонт спортивного Центра «Гвардия» в Волоколамске сделан на 70%. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Над капитальным ремонтом здания 1975 года работают 20 человек ежедневно. На данный момент завершили работы над крышей в спортзале и заканчивают кровлю на административном здании. Также полностью забетонировали пол и застелют паркет. Строители продолжают внутреннюю отделку помещений и утепление стен.

«После капремонта здания здесь обновят спортивное оборудование и инвентарь. В центре появится новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет, гардеробная, новый тренажерный зал, сауна. <…> По словам архитекторов, это уникальный объект поэтому архитектурный облик здания будет сохранен», - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в спорткомплексе «Гвардия» тренировки футболистов проводились до самого последнего дня перед началом ремонтных работ.

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Авиакомпания «Аврора» объяснила проблемы льготных полетов на Дальний Восток
«Аврора» сочла несовершенными правила субсидирования полетов на ДВ
20 декабря 2023, 10:34

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания «Аврора» дала обоснованный ответ на претензии Счетной палаты из-за траты субсидий на выполнение рейсов в Дальневосточном округе. Гендиректор компании Константин Сухоребрик направил письмо аудитору счетной палаты Валерию Богомолову, которое появилось в распоряжении РБК.
Напомним, счетная палата ранее пришла к заключению, что «Аврора» не открыла продажу льготных билетов по субсидированным маршрутам за пять дней после заключения договора с Росавиацией. Тем самым, не выполнив свои обязательства.

При этом гендиректор «Авроры» в письме пояснил, что начать продажу льготных билетов было невозможно, из-за того, что перевозчики на субсидию были набраны еще в конце прошлого года, а договор уже был подписал после.

«Отбор заявок на 2022 год завершился 31 декабря 2021 года, то есть за сутки до начала выполнения полетов. А соглашение фактически было заключено позднее начала выполнения полетов», — пишет Сухоребрик в своем письме.

Он добавил, что расписание полетов формируется дважды в год, кроме того, аэропорты каждый сезон отдельно формируют время для взлета или посадки самолетов. Он также напомнил, что некоторые рейсы вообще являются сезонными.

Напомним, Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.

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