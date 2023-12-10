Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков

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Из многочисленных программ, реализующихся в Московской области одна будет завершена в текущем году, но это никого не огорчает. Ведь речь идёт о получении жилья обманутыми дольщиками.
Чтобы обеспечить жильём тех, кто оплатил его, но не стал обладателем новой квартиры, выстроены целые микрорайоны в Раменском, Звенигороде, Химках, Щёлково и других муниципалитетах Подмосковья, продолжил глава региона. Сейчас местные и областные власти прорабатывают вопросы социальной инфраструктуры, транспорта, школ, детских садов и спортивных объектов. Это сделано для того, чтобы люди, наконец-то получившие новые квартиры, имели возможность комфортного проживания на новом месте, заключил Андрей Воробьёв.
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Александр Бойцов