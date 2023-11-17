Дольщикам проблемного ЖК «Пятиречье» начали выдавать ключи

Фото: Минжилполитики МО
Дольщикам жилого комплекса «Пятиречье» начали выдавать ключи. Люди ждали жильё несколько лет, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В доме №3 ЖК «Пятиречье» Дмитровского городского округа началась выдача ключей. 325 семей смогут отпраздновать новоселье. Дом поставлен на кадастровый учёт, и дольщики смогут оформить право собственности на квартиры», – говорится в сообщении.Строительство жилого комплекса началось в 2015 году и было приостановлено в 2018-м из-за банкротства застройщика. С 2022 года объект достраивал Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области.
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