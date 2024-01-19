Дольщики проблемного ЖК «Митино Дальнее» начали получать ключи от квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Выдача ключей дольщикам началась в жилом комплексе «Митино Дальнее» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Все восемь домов ЖК достроены и введены в эксплуатацию. До конца февраля новоселье отметят все 868 дольщиков», — подчеркнули в министерстве.ЖК «Митино Дальнее» начали возводить в 2014 году, однако спустя три года работы остановились из-за финансовых сложностей застройщика — ООО «Даналит». Осенью 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достроить жилой комплекс. Проблемный объект передали областному Фонду защиты прав участников долевого строительства, и весной 2021 года строительство возобновилось.
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Лев Каштанов