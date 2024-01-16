Передачу ключей дольщикам ЖК «Белые росы» в Котельниках завершат до конца февраля

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Дольщики проблемного жилого комплекса «Белые росы» в подмосковных Котельниках продолжают получать ключи от своих квартир, все 790 собственников жилья должны вступить в свои права до начала марта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили уже 390 дольщиков, остальные 400 получат их до конца февраля. Оформление всех необходимых документов продолжается», — говорится в сообщении.
Первоначально ЖК «Белые росы» планировалось сдать в эксплуатацию в 20115 году, однако застройщик — компания «Стройкомфорт» — не выполнил свои обязательства. Весной 2021 года объект передали областному Фонду защиты прав дольщиков, в 2023 году дома удалось достроить.
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Лев Каштанов