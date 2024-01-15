Более ста дольщиков подмосковного долгостроя ЖК «Благовест» получили ключи от квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Выдача ключей продолжается. До конца февраля их получат все 208 семей», — уточняется в сообщении.
Возведение ЖК «Благовест» началось в 2012 году, однако в 2018 году работы остановились из-за финансовых проблем застройщика — компании «Стройинвест». В конце 2021 года недострой передали Фонду защиты прав долевого строительства Московской области, благодаря чему дом удалось построить. Сейчас новостройка введена в эксплуатацию и поставлена на кадастровый учёт.
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