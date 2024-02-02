Доминирование, нагрузка, поощрение: главные ошибки в дрессировке собак

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Чтобы дрессировка помогла скорректировать поведение собаки, важно знать несколько правил. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Когда ты дрессируешь собаку, важно понимать, что метод кнута не работает. Запугивать, настаивать и пытаться постоянно доминировать над собакой – это путь к непослушному и агрессивному питомцу. Ориентируйтесь на животное, изучайте характер, особенности любимца. Чтобы дрессировка нравилась собаке, важно найти к питомцу подход и заинтересовать его, а не заставлять», – рассказал специалист.Постоянное доминирование над собакой
Дрессировка без правил
Если у вас отсутствует система и правила – это сделает жизнь собаки непредсказуемой. Питомцу будет сложно понимать, что от него ждут, он не сможет хорошо усваивать и отрабатывать команды. Только четкие правила и понятная последовательность действий помогут воспитать послушную и жизнерадостную собаку. Четко определите, что вы хотите от собаки, какие нормы будут установлены в доме и всегда следуйте этому.
Большая нагрузка
Каждая собака индивидуальна. И если один питомец с легкостью выполняет несколько упражнений, то для другого такая задача будет невыполнимой. Не спешите обучить собаку сразу всему. Выбирайте соразмерную нагрузку для питомца. Дрессировка – это не гонка.
Усложняйте команды постепенно, наблюдая за поведением собаки. Если она устала, переключите ее внимание или закончите дрессировку. Лучше выучить одну команду и отработать ее, чем пытаться обучить собаку сразу трем командам, наблюдая всякий раз, как она ошибается.
Отсутствие поощрения
Одобрение – это ориентир для собаки. Это сигнал, что питомец все делает правильно, поэтому он будет стремиться каждый раз повторять свои действия. Хвалите собаку за любую мелочь: она терпеливо ждет выгула, не дергает поводок, не запрыгивает на прохожих. Как только собака начнет слышать вашу обратную связь, вы увидите прогресс в воспитании: питомец снова и снова захочет демонстрировать хорошее поведение в ответ на вашу похвалу.
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