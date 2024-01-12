Маячки и специальные ошейники: как не потерять собаку в тёмное время суток

Гуляя с питомцем в тёмное время суток, можно легко потерять его из виду, если вы отпустили его с поводка. Чтобы питомец не потерялся, важно не только позаботиться об адреснике чипе или gps-ошейнике, но и использовать специальные аксессуары. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.