Маячки и специальные ошейники: как не потерять собаку в тёмное время суток

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«Зимой большую часть времени приходится гулять с собакой, когда на улице темно. Для того, чтобы собака всегда была на виду, а вы могли быть спокойны, важно использовать специальные аксессуары: это могут быть маячки на ошейнике, светоотражающая одежда и многое другое», – отметил специалист.Маячок – это небольшая подвеска, которая крепится на ошейник и работает на батарейках. Он может просто светиться или мигать. Важно подбирать надёжный аксессуар, который будет иметь прочный карабин, чтобы во время прогулки он случайно не слетел с ошейника.
Также на прогулках в тёмное время суток хозяину и собаке понадобится одежда со светоотражающими элементами. Так вы будете заметны для автомобилистов. Если вы обладатель активного питомца, который любит подвижные игры, специалист рекомендует использовать светящиеся мячики иди диски для бросания. Так вы всегда будете знать, куда побежала ваша собака во время игры.
Помимо светящихся элементов, безопасность собаки обеспечит должное воспитание, напомнил Голубев. Питомец должен знать свою кличку, уметь подходить и останавливаться по команде. Для этого отработайте основные команды: «Ко мне!», «Нельзя!», «Рядом!», «Стой!» или «Стоять!». Знание базовых команд позволит не только комфортно гулять с питомцем, но и уберечь его от несчастных случаев.
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