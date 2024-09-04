Дополнительный период проведения ГИА для 11 классов начался в Московской области

Фото: Министерство образования Московской области
4 сентября в Московской области начался дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11-х классов.
По сообщениям пресс-службы министерства образования Московской области, это нужно для выпускников, которые по различным причинам не смогли пройти аттестацию в основной период обучения.
9 сентября состоится экзамен по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь 2 основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики. Те, кто не смог присутствовать на экзаменах, смогут сдать их в единый резервный день сдачи — 23 сентября.
Читайте также:
Студентов колледжа филиала РГСУ в Павловском Посаде поздравили с началом учёбы
Замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов пожелал школьникам успехов в учёбе
Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
Дополнительный период ГИА-11 начался с экзамена по русскому языку, который сдавали 50 человек. Чтобы все правила были соблюдены, на всех пунктах проведения экзамена присутствовали 10 общественных наблюдателей. Кроме того, для обеспечения большей прозрачности, за ходом экзамена также следили 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Сам экзамен начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 18 сентября.
9 сентября состоится экзамен по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь 2 основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики. Те, кто не смог присутствовать на экзаменах, смогут сдать их в единый резервный день сдачи — 23 сентября.
Читайте также:
Студентов колледжа филиала РГСУ в Павловском Посаде поздравили с началом учёбы
Замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов пожелал школьникам успехов в учёбе
Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
Дайана Хусинова