Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Учеников и педагогов школы «Флагман» поздравил с Днём знаний и началом учебного года глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году школа «Флагман» отмечает свой 10-летний юбилей.
Он отметил, что в округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва строятся детские сады и школы, отвечающие всем современным требованиям.
К поздравлениям присоединились также директор школы, член Совета депутатов округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.
Во «Флагмане» учатся почти 900 школьников, для них на выбор есть два направления: гуманитарное и инженерное.
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«Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что в округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва строятся детские сады и школы, отвечающие всем современным требованиям.
К поздравлениям присоединились также директор школы, член Совета депутатов округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.
Во «Флагмане» учатся почти 900 школьников, для них на выбор есть два направления: гуманитарное и инженерное.
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Лев Каштанов