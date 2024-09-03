Замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов пожелал школьникам успехов в учёбе

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Учеников школы №18 имени Н. В. Менчинского в Павловском посаде, а также их педагогов и родителей поздравил с началом учебного года первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Педагогам желаю профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам — трудолюбия, настойчивости в достижении цели и отличных оценок, а родителям — терпения и радости от удач и побед своих детей», — сказал Филипп Ефанов.Отмечается, что в первый день учёбы все ученикам подарили мороженое, такой подарок приготовил подмосковным школьникам губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Эта акция проводится уже не первый год.
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