В Московской области отремонтировали 12 остановочных павильонов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на 9 региональных трассах в 6 городских округах, сообщает Министерство транспорта Московской области.
Чтобы повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта, специалисты оперативно отремонтировали остановки на улице Транспортной в Реутове, Первомайской улице в Щёлково, Городищенской улице в Ступино, 1-й Московской улице в Серпухове, улице Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедово, а также на Быковским шоссе в городе Раменское, Жуковского шоссе в селе Быково и дороге возле посёлка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.
В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. В ходе проверок специалисты обращают особое внимание на остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, линии освещения и светофоры.
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В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. В ходе проверок специалисты обращают особое внимание на остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, линии освещения и светофоры.
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Дайана Хусинова