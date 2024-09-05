Старые сети водопровода и канализации заменят в историческом центре города Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о Клин
В историческом центре Клина собираются заменить более километра старых сетей водопровода и канализации.
«Это исторический центр Клина, старый микрорайон. Сети водопровода и канализации здесь кардинально не менялись уже 20 лет. Текущие, поддерживающие работы велись, а капитальных нет. Сейчас - лучший момент для проведения работ. Такие задачи поставила перед нами и подрядчиком Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская», - рассказал Эдуард Кядиков, директор ЗАО «Водоканал».
Уже в этом году планируется заменить около одного километра труб диаметром от 160 до 400 миллиметров. В связи со сложным рельефом местности рядом с многофункциональным центром, прокладка новых коммуникаций будет производиться с использованием современных бестраншейных технологий. Это позволит избежать вскрытия больших участков земли и ограничиться лишь двумя отверстиями для бесшовного ввода труб, рассказал Кядиков.
Ранее Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что новый участок благоустройства в Клину станет продолжением уже обустроенной улицы Чайковского. В результате выполнения этих работ планируется увеличить ширину тротуаров на улице Папивина и создать новые зоны отдыха для жителей и туристов региона.
Ранее Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что новый участок благоустройства в Клину станет продолжением уже обустроенной улицы Чайковского. В результате выполнения этих работ планируется увеличить ширину тротуаров на улице Папивина и создать новые зоны отдыха для жителей и туристов региона.
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