Дорожники привели в порядок остановки в пяти округах Подмосковья

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Остановки общественного транспорта в пяти городских округах Московской области привели в порядок сотрудники Мосавтодора в январе, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
«Работы были проведены в деревне Беляниново округа Мытищи — там заменили остекление остановочного павильона. На остановке на Центральной улице в Черноголовке заменили крепление урны, остановки на Пятницком шоссе в Солнечногорске очистили от граффити и нелегальных рекламных объявлений», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на Остановке на Октябрьском проспекте в Люберцах и на улице Стекольникова в Подольске.
Обследования объектов дорожной сети в Московской области проводятся регулярно, неполадки устраняются. Особое внимание дорожники уделяют работе светофоров, состоянию ограблений и дорожных знаков.
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Лев Каштанов