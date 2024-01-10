Свыше 11 тысяч км дорожной сети отчистили коммунальные службы Подмосковья за ночь

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы за ночь очистили более 11 тысяч километров дорожной сети Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедшую ночь в регионе выпало порядка 4 см снежного покрова.
Кроме этого, на протяжении всего дня на территории Подмосковья будут продолжаться снежные осадки. В Минтрансе настоятельно рекомендуют автомобилистам быть максимально внимательными на дорогах и не совершать резких маневров.
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«<…>В работах ночью были задействованы более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения, при необходимости превентивно обработать проезжую часть для бесперебойного движения транспорта», – отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Мира Полтева