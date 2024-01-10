Около 1,6 тысяч автомобилей эвакуировали за новогодние праздники в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Московской области за новогодние праздники эвакуировали более 1,6 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специальными службами было перемещено 1,6 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки.
По закону автомобиль могут эвакуировать если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов» без необходимого знака на транспорте, на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, а также при парковке на автобусных остановках, трамвайных путях или стоянках, которые выделены специальной разметкой.
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«Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории МО или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.<…> Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствую проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева