Досрочно завершили капремонт на станции Павловский Посад

Фото: пресс-служба ЦППК
ЦППК досрочно завершила капитальный ремонт станции Павловский Посад. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Капитальной ремонт на станции Павловский Посад в Московской области завершили с опережением графика. Нас сегодняшний день ЦППК полностью обновила и подготовила всю необходимую пассажирскую инфраструктуру.
Стоит отметить, что станция Павловский Посад является одной из самых востребованных на Горьковском направлении. Со станции ежегодно отправляется более 2 млн пассажиров. Её привели к современному стандарту качества.
В рамках капремонта заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, полностью обновили ограждения и смонтировано эргономичное светодиодное освещение. Помимо этого, асфальтовое покрытие заменили на брусчатку с линиями безопасности и поставили новые урны и удобные лавочки.
Стоит отметить, что на Горьковском направлении также ведутся работы по реконструкции остановочных пунктов Вохна и Казанское.
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Стоит отметить, что станция Павловский Посад является одной из самых востребованных на Горьковском направлении. Со станции ежегодно отправляется более 2 млн пассажиров. Её привели к современному стандарту качества.
Стоит отметить, что на Горьковском направлении также ведутся работы по реконструкции остановочных пунктов Вохна и Казанское.
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Мира Полтева