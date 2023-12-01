С 1 декабря меняются условия разблокировки карт «Тройка» в пригороде

Фото: пресс-служба ЦППК
С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД необходимо будет внести доплату за поездку 198 руб. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД необходимо будет доплатить за поездку 198 руб.
Бесплатная разблокировка была введена более 5 месяцев назад, чтобы у пассажиров было время ознакомиться с правилами проезда, если они не знали о необходимости двойной валидации. С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД необходимо будет доплатить за поездку 198 рублей. Эта сумма составляет размер доплаты билету на 6 тарифных зон.
Блокировка карты может произойти, если пассажир не приложил повторно карту к валидатору при выходе со станции.
Он также подчеркнул, что в случае, если на станции не работают валидаторы или турникеты и отсутствует электричество, то для завершения поездки можно обраться в кассу, где её закроют вручную.
Стоит отметить, что 95% пассажиров ЦППК соблюдают правила двойной валидации на станциях.
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Бесплатная разблокировка была введена более 5 месяцев назад, чтобы у пассажиров было время ознакомиться с правилами проезда, если они не знали о необходимости двойной валидации. С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД необходимо будет доплатить за поездку 198 рублей. Эта сумма составляет размер доплаты билету на 6 тарифных зон.
«В соответствии с правилами использования карт «Тройка» необходимо валидироваться на входе и выходе с со станции. В данный момент из центра Москвы существуют маршруты от 13 до 20 тарифных зон. Для того, чтобы корректно определить в каком поезде ехал пассажир и по какому маршруту для произведения корректного списания с предоставлением бесплатной пересадки на метро и нужна двойная валидация», - объяснил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.
Он также подчеркнул, что в случае, если на станции не работают валидаторы или турникеты и отсутствует электричество, то для завершения поездки можно обраться в кассу, где её закроют вручную.
Стоит отметить, что 95% пассажиров ЦППК соблюдают правила двойной валидации на станциях.
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Мира Полтева