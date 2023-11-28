На станции Пушкино установят дополнительные турникетные павильоны

Фото: пресс-служба ЦППК
ЦППК установит дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
На станции «Пушкино» по просьбам пассажиров ЦППК установят два павильона на 16 турникетных проходов. В общей сложности на станции будут оборудованы 55 проходов.
Благодаря увеличению турникетов в час пик совершать пассажиропоток через них увеличиться до 528 человек в минуту, что двое превышает нынешнюю пропускную способность.
Стоит отметить, что работы по установки первых восьми турникетов начнут в декабре 2023 года. Вторую часть запланировали сделать в первом квартале 2024-го. Новые турникеты установят на платформах №1 и №2.
Кроме этого, со станции Пушкино ежедневно совершают поездки свыше 40 тысяч человек.
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Благодаря увеличению турникетов в час пик совершать пассажиропоток через них увеличиться до 528 человек в минуту, что двое превышает нынешнюю пропускную способность.
Кроме этого, со станции Пушкино ежедневно совершают поездки свыше 40 тысяч человек.
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Мира Полтева