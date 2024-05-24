Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба

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Российское Духовное управление мусульман (ДУМ) готово выступить в поддержку предложения главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о запрете никаба лишь в том случае, если официально будет доказана связь ношения никаба с ростом риска экстремизма. Об этом сообщил зампред управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.
По словам Аляутдинова, управление всегда открыто к диалогу, особенно в тех вопросах, которые затрагивают обеспечение безопасности граждан.
Ранее Валерий Фадеев предлагал запретить ношения никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Согласно мнению Фадеева, никаб повышает риски экстремизма в стране.
Напомним, православный священник Павел Островский заявил, что в России не должно быть будущего у никаба. Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.
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Ранее Валерий Фадеев предлагал запретить ношения никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Согласно мнению Фадеева, никаб повышает риски экстремизма в стране.
Напомним, православный священник Павел Островский заявил, что в России не должно быть будущего у никаба. Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.
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Екатерина Коршунова