Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба

Правоохранительные органы задержали еще одного сотрудника Минобороны по подозрению в коррупционном преступлении. На этот раз речь идет о начальнике управления Минобороны РФ Владимире Вертелецком. О том, что ему вменяют, где он находится сейчас и кто еще причастен к уголовному делу расскажет редакция «Радио 1».

Как задержали Владимира Вертелецкого

«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — написал военкор в своем телеграм-канале.

23 мая Владимир Вертелецкий был задержан на рабочем месте в своем кабинете. Его увезли в автозаке. Об этом одним из первых сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.В настоящее время Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.





В чем обвиняют Владимира Вертелецкого





«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку

Какую взятку получил Владимир Вертелецкий

По информации СК РФ, начальник управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту». Такими действиями государству был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.





«В уголовном деле фигурируют неустановленные лица», — указали собеседники издания.





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Кого еще арестовали из чиновников МО