Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба

Фото: РИА Новости / Мария Девахина
Совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсуждать с властями вопросы, которые связаны с ношением женщинами никаба. Об этом заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, информирует «РБК».
Никаб является традиционным женским головным убором, полностью закрывающий лицо и имеющий только узкую прорезь для глаз. Обычно никабы изготавливаются из ткани черного цвета.
Он подчеркнул, что ограничения будут выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, которые гарантируют гражданам РФ право на свободное вероисповедание.
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«Данный вопрос всегда был и остается дискуссионным. Исламские ученые высказывают самые разные мнения относительно никаба: от нейтрального до обязательного», — сказал муфтий столицы.
Он подчеркнул, что ограничения будут выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, которые гарантируют гражданам РФ право на свободное вероисповедание.
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Алина Юрчак