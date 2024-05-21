Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба

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Совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсуждать с властями вопросы, которые связаны с ношением женщинами никаба. Об этом заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, информирует «РБК».