ФСБ задержала жителя Калининградской области за госизмену

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина 2002 года рождения действовал по заданию украинских спецслужб. Он занимался поиском исполнителей для совершения поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры в 15 российских регионах. За это ему платил сотрудник спецслужб Украины.
В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям о содействии в диверсионной деятельности и государственной измене.
Правоохранителями были установлены свыше 15 случаев поджогов в разных регионах, организованных фигурантом дела. Предотвратить удалось пять попыток совершения терактов, 10 исполнителей были задержаны.
Вместе с тем сотрудникам ФСБ удалось установить передачу Украине секретных данных о войсковой части в Калининградской области, в которой когда-то служил задержанный.
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В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям о содействии в диверсионной деятельности и государственной измене.
Вместе с тем сотрудникам ФСБ удалось установить передачу Украине секретных данных о войсковой части в Калининградской области, в которой когда-то служил задержанный.
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Анастасия Чинкова